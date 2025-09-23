کشمیری فائٹر اویس یعقوب نے ایم ایم اے چیمپئن شپ کی اپنے نام - KASHMIR FIGHTER OWAIS YAQOOB

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 23, 2025 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ: جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے مرن گاؤں سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ اویس یعقوب نے چین میں منعقدہ انٹرنیشنل ایم ایم اے چیمپئن شپ جیت کر تاریخ رقم کی۔

بحرین بیسڈ بریو کومبیٹ فیڈریشن کے تحت گوانگ ژو میں ہوئے اس مقابلے میں اویس نے فلپائن کے ایان پال لورا کو صرف 3 منٹ اور 6 سیکنڈ میں شکست دیکر عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔

اویس نے 2013 میں مارشل آرٹس سفر شروع کیا اور کئی نیشنل اور ریاستی ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں۔ وہ 2022 میں بھارت کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ یہ جیت نہ صرف اویس کے لیے بلکہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بھی عزم اور حوصلے کی نئی مثال بن گئی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

FIGHTERKASHMIR FIGHTER WINS MMAMMA CHAMPIONSHIP IN CHINAKASHMIR FIGHTER DEFEATS FILIPINOKASHMIR FIGHTER OWAIS YAQOOB

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.