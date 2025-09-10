درگاہ تنازعہ اصل مسائل سے دھیان بھٹکانے کا حربہ: کانگریس لیڈر جی اے میر - G A MIR ON DARGAH
Published : September 10, 2025 at 3:14 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر نے درگاہ حضرت بل کے حالیہ تنازعے پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ’’بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر اس طرح کے تنازعات کو ہوا دی جا رہی ہے۔‘‘
میر نے سوال اٹھایا کہ ’’کسی مذہبی مقام پر قومی نشان کا بورڈ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟‘‘ اور ایسا کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا!
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عمل سے عقیدت مندوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور اس کے نتائج سے واقف ہونے کے باوجود یہ قدم اٹھایا گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔