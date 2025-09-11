کشمیر میں ’ڈی ایڈکشن سینٹر‘ شروع کرنے کیلئے میڈیکل کونسل کی رجسٹریشن لازمی - KASHMIR DRUG DE ADDICTION CENTRE

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 11, 2025 at 8:26 PM IST

1 Min Read
سرینگر : جموں و کشمیر میڈیکل کونسل نے ملک کی کسی بھی ریاست یا یونین ٹیریٹری سے سند یافتہ پریکٹشنر کے لیے یہاں ڈی ایڈکشن سنٹر قائم یا شروع کرنے کے لیے کونسل کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے۔

کونسل کے صدر ڈاکٹ محمد سلیم خان نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کہا کہ جموں کشمیر میں پریکٹس یا نجی ڈی ایڈیکشن سنیٹر شروع کرنے سے قبل جموں وکشمیر میڈیکل کونسل (جے کے ایم سی) کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ ان کے مطابق ’’بغیر رجسٹریشن کے کوئی بھی شخص پریکٹس نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ منشیات کی روکتھام کے لیے ڈی ایڈیکشن مرکز قائم کر سکتا ہے۔‘‘

TAGGED:

REGISTRATION DE ADDICTION CENTRESKASHMIR DRUG MENACEJK MEDICAL COUNCILکشمیر منشیات ڈی ایڈکشن سنٹرKASHMIR DRUG DE ADDICTION CENTRE

