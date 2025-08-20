منوج سنہا نے کیا سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے نئے بلاک اور ایمفی تھیٹر کا افتتاح - JK LG MANOJ SINHA

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 9:00 PM IST

1 Min Read

گاندربل: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر تولہ مولہ کیمپس، گاندربل میں نئے تعمیر شدہ ایڈمنسٹریٹیو بلاک اور ایمفی تھیٹر کا بدھ کو افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تعلیم اور تحقیق کو ترقی کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو ’’سب چلتا ہے‘‘ والے رویے سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔  

منوج سنہا نے انسانی وسائل کی ترقی، اختراع اور تحقیق میں سرمایہ کاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں انقلابی تبدیلیاں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ تقریب کے دوران نئے تعینات اساتذہ کے لیے سات روزہ تعارفی پروگرام کا بھی آغاز کیا گیا۔

TAGGED:

CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIRMANOJ SINHA INAUGURATES CUK BLOCKADMINISTRATIVE BLOCK CUKCUK AMPHITHEATREJK LG MANOJ SINHA

