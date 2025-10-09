’ہم سے مطالبہ کرنے کے بجائے بھاجپا خود دس برسوں کا رپورٹ کارڈ پیش کرے‘ - SAKINA ITOO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 2:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے بھاجپا لیڈر سنیل شرما کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انکی حکومت نے کئی سنگ میل طے کیے ہیں۔

وزیر صحت نے بھاجپا لیڈر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس (این سی) سے رپورٹ کارڈ مانگنے سے قبل بھاجپا خود کی دس سالہ حکمرانی کا رپورٹ کارڈ عوام کے سامنے پیش کرے۔ ایتو کا یہ بیان سنیل شرما، جو بی جے پی جموں کشمیر یونٹ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر ہے، کے بیان کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے این سی حکومت سے ریاستی درجہ کی بحالی کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنی ایک سالہ کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کرنے کو کہا تھا۔

سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سکینہ نے کہا: ’’بے شمار رکاوٹوں اور چیلنجز کے باوجود نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت نے گزشتہ ایک سال میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے اور متعدد اہم سنگ میل بھی عبور کیے ہیں۔‘‘

For All Latest Updates

TAGGED:

JK HEALTH MINISTER SAKINA ITOOBJP ON NC GOVERNANCEBJP LEADER SUNIL SHARMAسکینہ ایتوSAKINA ITOO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.