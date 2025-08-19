درسی کتابوں میں تاریخ کو تبدیل کرنا سیاسی مداخلت: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH ON NCERT BOOKS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 6:56 PM IST

1 Min Read

سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے این سی ای آر ٹی (NCERT) کی جانب سے تاریخی واقعات کو مسخ کرنے کی کوششوں کو ’’تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ‘‘ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا: ’’تاریخی واقعات کو سیاسی رنگت دینے کی کوششیں بے سود ہیں، طلبہ کو اصل تاریخ سے واقف کرائیں تاکہ وہ از خود اپنے زاویے سے ماضی سے با خبر ہو سکیں۔‘‘

عمر عبداللہ نے سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’طلباء کو تاریخی حقائق ایمانداری سے پڑھائے جائیں تاکہ وہ خود اپنی ایک رائے قائم کر سکیں۔‘‘ عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار سرینگر کے شیر کشمیر کنونشن سنٹر میں محکمہ تعلیم کی جانب سے منعقدہ قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی-2020) پر منعقدہ ایک سیمنار کے حاشیہ پر صحافیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔

یاد رہے کہ این سی ای آر ٹی (NCERT) نے نظرثانی شدہ نصاب میں کئی تبدیلیاں کی ہیں جن کے بارے میں غیر بھاجپا سیاسی جماعتوں کی جانب سے تاریخ کو مسخ کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

NCERT SYLLABUS CHANGENCERT TEXT BOOKSOMAR ABDULLAHعمر عبداللہOMAR ABDULLAH ON NCERT BOOKS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

بغیر چھت کے ٹکٹ کاؤنٹر پر لمبی قطار میں منتظر لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں

بغیر چھت کے ٹکٹ کاؤنٹر پر لمبی قطار میں منتظر لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں

August 19, 2025 at 5:29 PM IST
گاندربل پولیس کی پریس کانفرنس

کشمیر، نابالغ بہن قتل کے الزام میں پولیس نے کیا بڑی بہن کو گرفتار

August 19, 2025 at 5:01 PM IST
پہلگام میں مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے لہرایا ترنگا لہرایا

پہلگام میں مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے لہرایا ترنگا

August 18, 2025 at 9:00 PM IST
کشمیر میں جنگلی سور کھیتوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں

کشمیر میں جنگلی سور کھیتوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں

August 18, 2025 at 4:27 PM IST

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.