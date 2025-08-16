وسطی کشمیری میں منایا گیا جنم اشٹمی کا تہوار - JANAMASHTAMI CELEBRATED IN KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2025 at 5:49 PM IST

1 Min Read

گاندربل : وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں کشمیری پنڈتوں نے جنم اشٹمی کا تہوار روایتی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ جہاں اس تہوار  

میں کشمیری پنڈتوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی، وہیں مقامی مسلمانوں نے بھی کشمیری مذہبی رواداری کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیر کی روایتی مذہبی رواداری کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملے۔

گاندربل کے وندہامہ علاقے سے معروف کھیر بھوانی مندر، تولہ مولہ اور پھر نونر، وِیدیشور مندر سے چپرگُنڈ میں دیوراج مندر تک روایتی جوش و خروش سے ریلی برآمد کی گئیں۔ ان ریلیز میں درجنوں کشمیری پنڈتوں نے بھگوان شری کرشنا کی پوجا کی اور پیدل چلتے ہوئے بھجن بھی گائے۔ ہندو مذہبی روایات کے مطابق جنم اشٹمی کے موقع پر بھگوان شری کرشن کا جنم ہوا تھا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR JANAMASHTAMI CELEBRATEDGANDERBAL JANAMASHTAMIKASHMIR PANDITSگاندربل کشمیر جنم اشٹمیJANAMASHTAMI CELEBRATED IN KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

کشمیر میں لہسن کی بہتر پیداوار مگر کم قیمتوں سے کسان پریشان

کشمیر میں لہسن کی بہتر پیداوار مگر کم قیمتوں سے کسان پریشان

August 16, 2025 at 4:48 PM IST
کشمیر، بھاری مقدار میں شراب ضبط،

کشمیر، بھاری مقدار میں شراب ضبط، زیر زمین چھائی گئی تھی شراب کی بوتلیں

August 14, 2025 at 8:52 PM IST
کولگام انکاؤنٹر 14ویں روز بھی جاری

کولگام انکاؤنٹر 14ویں روز بھی جاری

August 14, 2025 at 5:58 PM IST
فرنٹ لائن پر تعینات خواتین بی ایس ایف اہلکاروں کا قوم کو پیغام

فرنٹ لائن پر تعینات خواتین اہلکاروں کا پیغام: ’’ہم سرحد پر ہیں، آپ سکون سے سو جائیں‘

August 13, 2025 at 7:35 PM IST

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.