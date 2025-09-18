عمر عبداللہ سرکار کسانوں کو راحت پہچانے میں ناکام: بی جے پی لیڈر - BJP LEADER SLAMS OMAR ABDULLAH
Published : September 18, 2025 at 4:47 PM IST
شوپیاں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ریاستی نائب صدر صوفی یوسف نے الزام عائد کیا ہے کہ عمر عبداللہ کی حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔
صوفی یوسف نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حالیہ بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سرینگر جموں شاہراہ پہلے ہی این سی حکومت یعنی عمر عبداللہ کے کنٹرول میں ہے تاہم ایل جی منوج سنہا صرف اس کی سیکورٹی دیکھ رہے ہیں۔
بی جے پی لیڈر نے ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں منعقدہ ایک پارٹی پروگرام کے حاشیہ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔