جموں میں سیلاب سے ہوا پل تباہ، فوج نے عارضی پل کی تعمیر شروع کر دی - ARMY CONSTRUCTS BRIDGE IN JAMMU

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 4:37 PM IST

1 Min Read

جموں: جموں خطے میں 26 اگست کو آئے تباہ کن سیلاب نے درجنوں بستیاں اجاڑ دیں، کئی رہائشی و تجارتی ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ جموں ضلع کے باشندوں کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب توی دریا پر قائم فورتھ برج کا ایک حصہ پانی کے تیز دباؤ سے ڈہہ گیا۔

پل ڈہہ جانے سے جموں شہر کے باشندوں کی آمد و رفت مفلوج ہوکر رہ گئی۔ اس بیچ بھارتی فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنے انجینئرنگ ونگ کو متحرک کیا اور بیلی برج کی تعمیر شروع کر دی۔

فوج کا دعویٰ ہے کہ پل کو ہنگامی بنیادوں پر دو سے تین دن میں تعمیر کیا جائے گا تاکہ روزانہ ہزاروں شہریوں کو درپیش مشکلات کم کی جا سکیں۔  

