سیلابی صورتحال کے بیچ فوج نے شہریوں کو پہنچایا محفوظ مقامات پر - KASHMIR FLOOD THREAT
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 5, 2025 at 7:09 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر میں حالیہ بارشوں، اور فلش فلڈز کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی وہیں جنوبی و وسطی کشمیر میں درجنوں علاقے زیر آب آگئے۔ تاہم اس صورتحال کے بیچ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے انتظامیہ نے رسیکیو آپریشنز شروع کیے اور فوج نے بھی دیگر سیکورٹی ایجنسیز کی طرح عوام کو مدد پہنچانے کی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
وادی میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، پولیس اور دیگر اداروں کو ریسکیو آپریشنز پر روانہ کیا گیا تاکہ لوگوں کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ وہیں ریسکیو کارروائیوں میں فوج نے بھی اہم کردار ادا کیا ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں خاص کر پانپور، ٹنگہار، کوئیل، کاکاپورہ سمیت کئی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔