یوم آزادی کی تقریبات لائیو: لال قلعہ کی فصیل سے وزیر اعظم مودی کا خطاب

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2025 at 7:47 AM IST

1 Min Read
نئی دہلی: بھارت آج اپنا 79واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 79 ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کی فصیل سے ملک سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ لگاتار 12واں سال ہے جب پی ایم مودی لال قلعہ سے قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ پی ایم مودی کی آج کی تقریر کئی لحاظ سے خاص ہونے والی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم مودی قوم سے اپنے خطاب میں آپریشن سندور، قومی سلامتی، اقتصادی ترقی اور اپنی حکومت کے وسیع فلاحی اسکیموں اور کامیابیوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

