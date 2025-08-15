یوم آزادی کی تقریبات لائیو: لال قلعہ کی فصیل سے وزیر اعظم مودی کا خطاب - PM MODI LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 15, 2025 at 7:47 AM IST
1 Min Read
نئی دہلی: بھارت آج اپنا 79واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 79 ویں یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کی فصیل سے ملک سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ لگاتار 12واں سال ہے جب پی ایم مودی لال قلعہ سے قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ پی ایم مودی کی آج کی تقریر کئی لحاظ سے خاص ہونے والی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم مودی قوم سے اپنے خطاب میں آپریشن سندور، قومی سلامتی، اقتصادی ترقی اور اپنی حکومت کے وسیع فلاحی اسکیموں اور کامیابیوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔