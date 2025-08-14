کشمیر، بھاری مقدار میں شراب ضبط، زیر زمین چھائی گئی تھی شراب کی بوتلیں - ILLICIT LIQUOR SEIZED IN KASHMIR

شوپیاں : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں محکمہ مال نے چھاپہ مار کارروائی انجام دیتے ہوئے شراب کی درجنوں بوتلیں ضبط کر لیں۔ غیر قانونی طور پر یہ شراب زیر زمین چھپانے کی کوشش کی گئی تھی جسے حکام نے ضبط کر لیا۔

ضلع علیال پورہ، رمبہ آرہ علاقے میں شراب کی یہ کھیپ غیر ریاستی مزدوروں اور گداگروں کے ایک گروہ کے ٹینٹ کے پاس سے برآمد ہوئی ہے، جو گرمیوں کے ایام میں یہاں عارضی طور پر قیام پذیر تھے۔  

مقامی باشندوں کے مطابق ’’یہ غیر مقامی باشندے چند ماہ کے لیے ہی یہاں آتے ہیں اور بیشتر افراد بھیک مانگ کر، جھاڑو فروخت کرکے اور بعض کوڑا کرکٹ جمع کرکے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔‘‘ لوگوں کے مطابق یہ افراد اپنے چند ماہ کے قیام کے دوران آبی پناہ گاہوں، ندی نالوں یا ہائی وے کے نزدیک عارضی ٹینٹ قائم کرتے ہیں۔ ان ہیں ٹینٹس کے نزدیک سے محکمہ مال نے شوپیاں میں آج بھاری مقدار میں شراب ضبط کی اور لوگوں نے اس پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے غیر مقامی باشندوں کی مکمل چیکنگ کا مطالبہ کیا ہے۔

