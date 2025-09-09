پی ایس اے کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے: کانگریس لیڈر - PSA ON MLA DODA

Published : September 9, 2025 at 4:27 PM IST

Choose ETV Bharat

اننت ناگ: کانگریس کے جنرل سیکریٹری جی اے میر نے ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کی گرفتاری اور پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے نفاذ کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسے متنازعہ اور غلط استعمال شدہ قانون قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’اس ایکٹ کا مقصد زیادہ تر سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور بے گناہوں کو نشانہ بنانا رہا ہے۔‘‘

میر نے کہا کہ عوامی نمائندے کو گرفتار کرنا عوام کی آواز دبانے کے مترادف ہے، تاہم انہوں نے تلخ زبانی اور غیر مناسب الفاظ کے استعمال پر معراج ملک کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔

انہوں نے انتظامیہ سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا، کہ معراج ملک عوامی نمائندہ ہے اور اس کی گرفتاری درست قدم نہیں۔

