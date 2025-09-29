’غیر قانونی کان کنی سے کشمیر کا آبپاشی نظام درہم برہم‘ - KASHMIR ILLEGAL MINING

Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر کے کسانوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کان کنی نے قدرتی وسائل، آبی ذخائر اور زراعت کے شعبے کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔  

کسانوں کے مطابق ’’وادی کشمیر آج سکڑتے آبی ذخائر، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پینے کے پانی کی قلت سے جوجھ رہی ہے۔‘‘ وہیں انہوں نے سکڑتے آبی وسائل سے زراعت کو پہنچنے والے نقصان سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا: ’’اگر جلد اقدامات نہ اٹھائے گئے تو یہاں کی اراضی آبپاشی نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے بنجر ہو جائے گی۔‘‘

ماہرین کا ماننا ہے کہ غیر قانونی کان کنی نے نہ صرف دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ کو متاثر کیا ہے بلکہ زراعت اور باغبانی کے شعبے میں بھی بڑے مسائل پیدا کر دئے ہیں، اور ان ہی شعبوں کے ساتھ کشمیر کی بیشتر آبادی کا روزگار منحصر ہے۔

