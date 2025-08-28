سیلابی صورتحال کے دوران پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کیسے بچیں؟ جانئے ماہر ڈاکٹر کی رائے - WATERBORNE DISEASES
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 28, 2025 at 9:04 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں سیلاب کی صورتحال کے بیچ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے میڈیکل کالج سرینگر کے پروفیسر اینڈ ہیڈ، شعبہ کمیونٹی میڈیسن، ڈاکٹر محمد سلیم خان کے ساتھ خصوصی گفتگو کی جس میں انہوں نے بارشوں، فلیش فلڈز خاص کر سیلابی صورتحال کے دوران یا سیلاب کے بعد پیدا والی بیماریوں کے متعلق خبردار کیا اور لوگوں سے انتہائی احتیاط برتنے کی اپیل کی۔
ڈاکٹر محمد سلیم خان نے گندے اور آلودہ پانی خاص کر سیلابی پانی میں بیکٹیریا اور وائرس پرورش پاتے ہیں جو ٹائیفائیڈ، ہیپاٹائٹس، اور کالرا جیسے امراض کا سبب بن سکتے ہیں۔
انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ پانی کو ابال کر پئیں، پانی کے برتنوں کو ڈھک کر رکھیں، اور خاص طور پر بیت الخلا کے استعمال کے بعد ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔