کشمیر میں مال بردار ٹرین کے ذریعے پہنچی 116گاڑیاں، ایک اور سنگ میل طے - AUTOMOBILE VEHICLES REACH KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 7:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ : ناردرن ریلوے نے ایک اور سنگ میل طے کرتے ہوئے جمعہ کے روز اس وقت تاریخ رقم کی جب پہلی مرتبہ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پہلا آٹوموبائل ریک وادی کشمیر میں داخل ہوا۔

اس مال بردار ٹرین کا اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر آٹوموبائل انڈسٹری سے جڑے تاجرین نے والہانہ استقبال کیا اور اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ حکام کے مطابق شمالی ریلوے نے بدھ کو ہریانہ کے مانیسر سے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے لیے 116 گاڑیوں کو لے کر پہلا آٹوموبائل ریک روانہ کیا جو جمعہ کو اننت ناگ اسٹیشن پہنچا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR TRAINFREIGHT TRAIN KASHMIRAUTOMOBILE VEHICLES VIA TRAINکشمیر مال بردار ٹرینAUTOMOBILE VEHICLES REACH KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.