کشمیر میں مال بردار ٹرین کے ذریعے پہنچی 116گاڑیاں، ایک اور سنگ میل طے - AUTOMOBILE VEHICLES REACH KASHMIR
Published : October 3, 2025 at 7:12 PM IST
اننت ناگ : ناردرن ریلوے نے ایک اور سنگ میل طے کرتے ہوئے جمعہ کے روز اس وقت تاریخ رقم کی جب پہلی مرتبہ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پہلا آٹوموبائل ریک وادی کشمیر میں داخل ہوا۔
اس مال بردار ٹرین کا اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر آٹوموبائل انڈسٹری سے جڑے تاجرین نے والہانہ استقبال کیا اور اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ حکام کے مطابق شمالی ریلوے نے بدھ کو ہریانہ کے مانیسر سے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے لیے 116 گاڑیوں کو لے کر پہلا آٹوموبائل ریک روانہ کیا جو جمعہ کو اننت ناگ اسٹیشن پہنچا۔