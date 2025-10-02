’اختلافات گیلانی سے تھے، سزا بیوہ کو کیوں؟‘ محبوبہ مفتی کا سوال - MEHBOOBA MUFTI ON GEELANI HOUSE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2025 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ (میر اشفاق) : سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے علیحدگی پسند رہنما مرحوم سید علی گیلانی کے رہائشی مکان کو قرق کرنے کے عمل کو گیلانی کی بیوہ کو سزا دینے کے مترادف قرار دیا۔

انہوں نے سرکار کی سخت نقطہ چینی کرتے ہوئے کہا: ’’سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد قرق کیے گئے مکان میں مرحوم کی اسی سالہ بیوہ رہائش پذیر ہے، کم سے کم سرکار کو اس کا لحاظ کرنا چاہئے تھا۔‘‘  

محبوبہ مفتی نے اننت ناگ میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا: ’’سرکار کو مرحوم گیلانی کے خیالات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس کی سزا ان کی معمر بیوہ کو نہیں دینی چاہئے، یہ قدم انسانیت کے خلاف ہے۔‘‘  

سابق وزیر اعلیٰ نے سرکار پر ’’کشمیر کے ساتھ سخت گیر پالیسی اپنانے کا مظاہرہ‘‘ کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور اور جماعت اسلامی کے اسکولوں، ملی ٹنٹس کے مکانات کو اٹیچ کرنے کے بعد مرحوم گیلانی کے مکان کو قرق کرنے کی بھی مذمت کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MEHBOOBA MUFTISYED ALI GEELANI HOUSE ATTACHEDGEELANI HOUSE ATTACHEDسید علی گیلانیMEHBOOBA MUFTI ON GEELANI HOUSE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.