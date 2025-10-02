’اختلافات گیلانی سے تھے، سزا بیوہ کو کیوں؟‘ محبوبہ مفتی کا سوال - MEHBOOBA MUFTI ON GEELANI HOUSE
Published : October 2, 2025 at 8:45 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے علیحدگی پسند رہنما مرحوم سید علی گیلانی کے رہائشی مکان کو قرق کرنے کے عمل کو گیلانی کی بیوہ کو سزا دینے کے مترادف قرار دیا۔
انہوں نے سرکار کی سخت نقطہ چینی کرتے ہوئے کہا: ’’سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد قرق کیے گئے مکان میں مرحوم کی اسی سالہ بیوہ رہائش پذیر ہے، کم سے کم سرکار کو اس کا لحاظ کرنا چاہئے تھا۔‘‘
محبوبہ مفتی نے اننت ناگ میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا: ’’سرکار کو مرحوم گیلانی کے خیالات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس کی سزا ان کی معمر بیوہ کو نہیں دینی چاہئے، یہ قدم انسانیت کے خلاف ہے۔‘‘
سابق وزیر اعلیٰ نے سرکار پر ’’کشمیر کے ساتھ سخت گیر پالیسی اپنانے کا مظاہرہ‘‘ کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور اور جماعت اسلامی کے اسکولوں، ملی ٹنٹس کے مکانات کو اٹیچ کرنے کے بعد مرحوم گیلانی کے مکان کو قرق کرنے کی بھی مذمت کی۔