September 5, 2025

بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں ولر جھیل کی سطح بلند ہونے کے بعد انتظامیہ نے کلہامہ اور ہاکبارہ کے نشیبی علاقوں سے کم از کم 18 کنبوں کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔  

حکام کے مطابق جھیل میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے صرف دو فٹ نیچے رہ گئی تھی، جس کے باعث یہ اقدام احتیاطی طور اٹھایا گیا۔ متاثرہ کنبوں کو نزدیکی سرکاری اسکول میں منتقل کر کے بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، تاہم ماہی گیر برادری اپنے مال مویشی اور مرغیوں کے حوالے سے کافی فکر مند ہے۔ ضلع کے دیگر قریبی علاقوں میں بھی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔

