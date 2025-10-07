کشمیر کے سیاحتی مقامات پر برفباری، کئی سڑکوں پر ٹریفک بند - KASHMIR SNOW
Published : October 7, 2025 at 2:59 PM IST
گاندربل: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ، وسطی کشمیر کے گاندربل اور جنوبی کشمیر کے ڈکسم علاقوں میں رواں سیزن کی پہلی برف باری سے موسم کافی سرد ہو گیا ہے۔
بانڈی پورہ ضلع کے گریز، تُلیل اور رازدان ٹاپ پر چار سے چھ انچ برف باری کے بعد بانڈی پورہ گریز سڑک بند کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے بتایا کہ پسیاں گرنے اور پھسلن کے خدشے کے باعث ٹریفک عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے۔
دوسری جانب سیاحتی مقام سونہ مرگ میں بھی منگل کو برف باری کے بعد علاقہ سفید چادر میں ڈھک گیا ہے، جس نے وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور سیاح اس سے محظوظ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم پھسلن کے باعث سونہ مرگ کرگل شاہراہ پر بھی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے۔