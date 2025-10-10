میرواعظ نے ’انسانی بنیادوں‘ پر کشمیری قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا - KASHMIR PRISONERS
Published : October 10, 2025 at 6:21 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی مھمد عمر فاروق نے نماز جمعہ سے قبل تاریخی جامع مسجد سرینگر میں خطاب کے دوران جیلوں میں بند قیدیوں کی رہائی کی ایک بار پھر وکالت کی۔
میرواعظ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے ’’کشمیری قیدیوں کی رہائی اور ان کی اذیتوں کے خاتمے‘‘ کی اپیل کرتے ہوئے کہا: ’’10 اکتوبر کو شہید ملت مولوی محمد فاروق کو 1965 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جہاں ان کی صحت کافی بگڑ گئی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔‘‘
مولوی عمر فاروق نے جیلوں میں بند کشمیریوں کی حالت زار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: ’’سینکڑوں کشمیری نوجوان اور بزرگ، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شہری برسوں نہیں بلکہ بعض دہائیوں سے جیلوں میں قید ہیں، جن میں سے بہت سے صرف اختلاف رائے رکھنے کی پاداش میں کالے قوانین کے تحت پابندِ سلاسل ہیں اور جہاں ان کی صحت کافی بگڑ چکی ہے۔‘‘