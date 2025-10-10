میرواعظ نے ’انسانی بنیادوں‘ پر کشمیری قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا - KASHMIR PRISONERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2025 at 6:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی مھمد عمر فاروق نے نماز جمعہ سے قبل تاریخی جامع مسجد سرینگر میں خطاب کے دوران جیلوں میں بند قیدیوں کی رہائی کی ایک بار پھر وکالت کی۔

میرواعظ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے ’’کشمیری قیدیوں کی رہائی اور ان کی اذیتوں کے خاتمے‘‘ کی اپیل کرتے ہوئے کہا: ’’10 اکتوبر کو شہید ملت مولوی محمد فاروق کو 1965 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جہاں ان کی صحت کافی بگڑ گئی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔‘‘

مولوی عمر فاروق نے جیلوں میں بند کشمیریوں کی حالت زار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: ’’سینکڑوں کشمیری نوجوان اور بزرگ، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شہری برسوں نہیں بلکہ بعض دہائیوں سے جیلوں میں قید ہیں، جن میں سے بہت سے صرف اختلاف رائے رکھنے کی پاداش میں کالے قوانین کے تحت پابندِ سلاسل ہیں اور جہاں ان کی صحت کافی بگڑ چکی ہے۔‘‘

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRWAIZ KASHMIRMOLVI UMAR FAROOQKASHMIRIS IN JAILSمیرواعظ کشمیر مولوی عمرKASHMIR PRISONERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.