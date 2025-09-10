جیو ٹیگ کے باوجود کشمیر کی معروف مشک بدجی چاول کی قیمت اور مانگ میں کمی کیوں؟ - MUSHK BUDJI RICE DEMAND DECREASING

Published : September 10, 2025 at 8:09 PM IST

اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے ساگام علاقے کے کسان خوشبودار مشک بدجی چاول کو جیو ٹیگ ملنے کے باوجود مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔  

کسانوں کا کہنا ہے کہ بازار میں اس نایاب اور ملک دار چاول کی قیمت اور مانگ میں مسلسل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس سے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔

کسانوں کے مطابق ساگام کی اراضی اور ہی اس چاول کی اصل خوشبو فراہم کرتے  ہیں، مگر حکومت نے دیگر اضلاع میں بھی اس کی کاشت کی اجازت دے کر نہ صرف اس کی شناخت کو نقصان پہنچایا بلکہ ساگام علاقے کے کسانوں کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔

