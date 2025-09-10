کشمیر و بارہمولہ کے نوجوانوں میں کرکٹ کی کافی صلاحیت موجود - CRICKETER AZHARUDDIN IN BARAMULLA

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 10, 2025 at 3:05 PM IST

بارہمولہ، جموں وکشمیر، کوثر عرفات

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مشہور کرکٹ کھلاڑی محمد اظہر الدین نے آج بارہمولہ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے بارہمولہ سے وابستہ کرکٹ کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی ہمت افزائی کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کرکٹ کے حوالے سے کافی ٹیلنٹ ہے اور میں نے ان دو دنوں میں کافی نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کی اور میں کافی خوش ہوا۔ 


بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان محمد اظہر الدین نے کہا کہ جب تک ہم کرکٹ کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں بنائیں گے تب تک ہم اچھے کھلاڑی نہیں پیدا کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ بارہمولہ کے کرکٹ نوجوانوں میں بھی کافی صلاحیت ہے اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ انفراسٹرکچر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں میں ٹیلنٹ اور ہنر کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور اگر ہم کرکٹ اکیڈمی کی بات کریں تو یہ بچے وہاں پر بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔  

