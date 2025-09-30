گاندربل میں کھیلوں کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جائے گا: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH GANDERBAL VISIT
Published : September 30, 2025 at 2:03 PM IST
گاندربل، جموں وکشمیر (فردوس احمد تانترے): گاندربل میں کھیلوں اور ترقیاتی منظرنامے کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے جموں وکشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ضلع بھر میں 36.50 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا۔ بیہامہ میں منعقدہ اس تقریب میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے چھ اہم منصوبوں کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد مقامی ٹیلنٹ کو پروان چڑھانا اور کھیلوں میں نوجوانوں کی شمولیت کو فروغ دینا ہے۔
ان منصوبوں میں بیہامہ اسٹیڈیم، مادری مہربان اسٹیڈیم اور گنڈ رحمان، مانیگام، واکورا اور بٹوینہ میں کھیل کے میدانوں کا اپ گریڈیشن شامل ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ، وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے نئے آلات کی نقاب کشائی کی، جس کے بعد جوڈو، تھانگ ٹا اور یوگا میں کھیل کے متاثر کن مظاہرے ہوئے، جو گاندربل کے متحرک کھیل کے جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔
کھلاڑیوں اور کمیونٹیز کو یکساں طور پر جدید سہولیات کا عزم
وزیر ستیش شرما، مشیر ناصر سوگامی اور ضلعی عہدیداروں کے ساتھ، عمر عبداللہ نے خطے میں ہمہ گیر ترقی کے لیے حکومت کی کوششوں کے عزم کو دوہرایا، ساتھ ہی اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ پروجیکٹ کس طرح کھلاڑیوں اور کمیونٹیز کو یکساں طور پر جدید سہولیات فراہم کریں گے۔