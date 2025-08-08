Essay Contest 2025

کشمیر، کولگام انکاؤنٹر آٹھویں روز میں داخل - KULGAM ENCOUNTER

Published : August 8, 2025

کولگام (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں جاری اینٹی ٹیرر آپریشن جمعہ کو آٹھویں روز میں داخل ہوا۔ گزشتہ جمعہ سیکورٹی ایجنسیز کو ضلع میں دیسر علاقے کے اکہال جنگلات میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی جس کے بعد فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کو محاصرے میں لیا۔

آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس اور فورسز کے مابین کئی بار گولیوں کا تبادلہ بھی ہوا تاہم ابھی فورسز نے ابھی تک طرفین کے مابین جانی نقصان کے بارے میں مکمل بریفنگ فراہم نہیں کی ہے۔ ادھر، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب گولہ باری اور دھماکوں کی آوازیں سن گئیں جبکہ صبح سے فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ علاقہ محاصرے میں اور آپریشن آخری مراحل میں ہے۔

سیکورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کو محفوظ طریقے سے مکمل کرنے اور علاقے میں حالات معمول پر لانے کی سخت کوششیں جاری ہیں، وہیں عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لئے مریضوں، خواتین اور بزرگوں کو کامیاب ریسکیو آپریشن کے ذریعے محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے۔

