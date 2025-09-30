اننت ناگ میں 3لاکھ میٹرک ٹن سیب کے لیے ایک بھی کولڈ اسٹور نہیں - ANANTNAG SANS COLD STORAGE FACILITY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ: کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی سیب کی صنعت ایک شدید بحران سے دوچار ہے۔ شاہراہوں کی مسلسل رکاوٹوں اور کولڈ اسٹوریج کی شدید قلت نے چھوٹے اور متوسط درجے کے کسانوں کو مایوسی میں دھکیل دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی سال بھر کی محنت کو سستے داموں بیچنے پر مجبور ہیں۔ یہ مسئلہ جنوبی کشمیر میں خاص طور پر کافی سنگین ہے۔

کسانوں کی شکایت ہے کہ کشمیر میں کولڈ اسٹوریج کی سہولیات ناکافی ہیں۔ اور یونٹس زیادہ تر بڑے تاجروں کے زیر استعمال ہیں، جس سے چھوٹے کسان محروم رہتے ہیں۔

ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کے حکام نے فوری اقدامات کی یقین کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ نجی یونٹس کے قیام کے ذریعے جلد ہی یہ قلت دور کر دی جائے گی۔

ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد اور ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو سیب کی یہ صنعت طویل مدتی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اور حکومت سے وعدوں کے بجائے زمینی سطح پر حل پیش کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR HORTICULTURE PRODUCEKASHMIR APPLE CRISISNO COLD STOAGE IN ANANTNAGSOUTH KASHMIR WITHOUT COLD STORAGEANANTNAG SANS COLD STORAGE FACILITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.