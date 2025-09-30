اننت ناگ میں 3لاکھ میٹرک ٹن سیب کے لیے ایک بھی کولڈ اسٹور نہیں - ANANTNAG SANS COLD STORAGE FACILITY
Published : September 30, 2025 at 7:14 PM IST
اننت ناگ: کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی سیب کی صنعت ایک شدید بحران سے دوچار ہے۔ شاہراہوں کی مسلسل رکاوٹوں اور کولڈ اسٹوریج کی شدید قلت نے چھوٹے اور متوسط درجے کے کسانوں کو مایوسی میں دھکیل دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی سال بھر کی محنت کو سستے داموں بیچنے پر مجبور ہیں۔ یہ مسئلہ جنوبی کشمیر میں خاص طور پر کافی سنگین ہے۔
کسانوں کی شکایت ہے کہ کشمیر میں کولڈ اسٹوریج کی سہولیات ناکافی ہیں۔ اور یونٹس زیادہ تر بڑے تاجروں کے زیر استعمال ہیں، جس سے چھوٹے کسان محروم رہتے ہیں۔
ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کے حکام نے فوری اقدامات کی یقین کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ نجی یونٹس کے قیام کے ذریعے جلد ہی یہ قلت دور کر دی جائے گی۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر جلد اور ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو سیب کی یہ صنعت طویل مدتی نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اور حکومت سے وعدوں کے بجائے زمینی سطح پر حل پیش کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔