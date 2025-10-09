شوپیاں کے اسپتال میں مبینہ طبی غفلت شعاری، زچگی کے دوران موت - SHOPIAN ALLEGED MEDICAL NEGLIGENCE

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 4:06 PM IST

شوپیاں : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ایک خاتون کی موت کے بعد لواحقین نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران متوفیہ کے اہل خانہ طبی غفلت شعاری کا الزام عائد کرتے ہوئے متعلقہ و ملوث ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔

متوفیہ کے اہل خانہ نے بتایا کہ زچگی کے دو روز بعد ہی سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) کیلر میں شازیہ نامی خاتون انتقال کر گئیں۔ لواحقین کے مطابق بچہ جنم دینے کے دوسرے ہی روز شازیہ اختر شدید بیمار ہو گئی تاہم اسپتال میں، مبینہ طور، وقت پر اور موزوں علاج نہ ملنے کے باعث خاتون فوت ہو گئی۔

واقعے کے بعد متوفیہ کے اہلِ خانہ نے اسپتال کے باہر احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مقامی ایم ایل اے نے بھی اسپتال کا دورہ کیا اور لواحقین کے ساتھ ڈھارس بندھائی۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے حکام سے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔

KELLER MEDICAL NEGLIGENCEWOMAN DIES BY MEDICAL NEGLIGENCEمیڈیکل لاپرواہیکشمیر طبی غلفتSHOPIAN ALLEGED MEDICAL NEGLIGENCE

