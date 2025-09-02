افغانستان: مشرقی علاقے میں خوفناک زلزلہ، 800 سے زائد افراد ہلاک، بھارت نے امدادی سامان بھیج دیا - AFGHANISTAN EARTHQUAKE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 2, 2025 at 12:51 PM IST
کابل: مشرقی افغانستان میں 6.3 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ اس زلزلے کے باعث 800 سے زائد افراد ہلاک اور 2500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ رات گئے آنے والے زلزلے سے کنڑ، ننگرہار اور لغمان میں متعدد دیہات کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ کئی خاندان ملبے تلے دب گئے۔ وزارت صحت نے کہا کہ ہنگامی طبی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں عارضی مراکز پر متاثرین کا علاج کر رہی ہیں۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بہت سے دور دراز کے اضلاع سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بیماری کے خدشے کے پیش نظر وزارت نے فوری بین الاقوامی مدد کی اپیل کی ہے۔ بھارت نے امدادی سامان بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 1000 خیمے کابل پہنچ چکے ہیں اور 15 ٹن کھانے پینے کی اشیاء کنڑ پہنچ رہی ہیں۔ اس کے بعد مزید امدادی سامان بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سانحہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے افغانستان کو بھارت کی طرف سے ہر ممکن انسانی امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔
مزید پڑھیں: افغانستان میں زلزلے کے باعث مرنے والوں کی تعداد 800 ہو گئی، 2500 سے زیادہ لوگ زخمی
افغانستان زلزلہ: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے افغان ہم منصب سے فون پر کیا رابطہ، امداد کی یقین دہانی کرائی