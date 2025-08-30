شمالی کشمیر میں آتشزدگی، 20 ڈھانچے خاکستر - 20 STRUCTURES GUTTED IN KASHMIR

Published : August 30, 2025 at 5:13 PM IST

بانڈی پورہ : شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں ہفتے کی دوپہر ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے قریباً 20 ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر دیا۔ آگ کی یہ واردات سرحدی علاقہ گریز کی تُلیل وادی کے کشپاڑ گاؤں میں رونما ہوئی۔

علاقے میں لکڑی سے بنی عمارتوں میں آگ آناً فاناً پھیل گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کو 30 کلومیٹر دور داور سے کمک طلب کرنا پڑی۔

اگرچہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم متاثرہ خاندان سردیوں سے پہلے بے گھر ہو چکے ہیں اور مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے فوری بحالی اور ریلیف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ سخت برف باری کے موسم میں وہ مشکلات سے بچ سکیں۔

KASHMIR 20 STRUCTURES GUTTEDBANDIPORA FIRE INCIDENTGUREZ FIRE HOUSES GUTTEDگریز کشمیر آتشزدگی20 STRUCTURES GUTTED IN KASHMIR

