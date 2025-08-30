شمالی کشمیر میں آتشزدگی، 20 ڈھانچے خاکستر - 20 STRUCTURES GUTTED IN KASHMIR
Published : August 30, 2025 at 5:13 PM IST
بانڈی پورہ : شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں ہفتے کی دوپہر ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس نے قریباً 20 ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر دیا۔ آگ کی یہ واردات سرحدی علاقہ گریز کی تُلیل وادی کے کشپاڑ گاؤں میں رونما ہوئی۔
علاقے میں لکڑی سے بنی عمارتوں میں آگ آناً فاناً پھیل گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز کو 30 کلومیٹر دور داور سے کمک طلب کرنا پڑی۔
اگرچہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم متاثرہ خاندان سردیوں سے پہلے بے گھر ہو چکے ہیں اور مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے فوری بحالی اور ریلیف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ سخت برف باری کے موسم میں وہ مشکلات سے بچ سکیں۔