سرینگر میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع، چنار انٹرنیشنل کا سہ روزہ پروگرام - KASHMIRI YOUTH EMPOWERMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 7:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: چنار انٹرنیشنل کی جانب سے سرینگر میں نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے سہ روزہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں وادی کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 50  سے زائد نوجوان شریک ہو رہے ہیں جو اپنے کاروباری منصوبے پیش کریں گے۔

تنظیم کے مطابق منتخب 25 شرکا کو دو دو لاکھ روپے تک مالی امداد دی جائے گی، تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اب تک 450 درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے بہترین آئیڈیاز کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔

پروگرام میں ماہرین تعلیم اور ترقیاتی اداروں کے نمائندے بھی شامل تھے جبکہ پروگرا میں شریک نوجوانوں نے اس اقدام کو خود انحصاری کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR ROZGAR MELA2 LAKH STARTUP SUPPORT EVENTSRINAGAR STARTUP EVENT PROGRAMMEKASHMIR ENTREPRENEURSHIPKASHMIRI YOUTH EMPOWERMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.