سرینگر: شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس (سکمز) صورہ کی ملٹیپل سکلروسس (MS) رجسٹری میں اب تک دماغی ورم کے 135 مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جن میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

ملٹیپل سکلروسس ایک سنگین دماغی اور اعصابی بیماری ہے جو انسان کو معذور کر سکتی ہے۔ اس بیماری کی بڑی علامات میں اچانک بینائی کا چلے جانا، جسم کا بے حس ہو جانا، اور جسم پر قابو کھو دینا شامل ہیں۔

ڈاکٹروں کے مطابق یہ بیماری زیادہ تر 20 سے 50 سال کی عمر کے نوجوانوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگرچہ ایک دہائی قبل اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اب ادویات کی دستیابی سے 70 فیصد مریضوں کا علاج ممکن ہے، لیکن علاج کی لاگت ماہانہ لاکھوں روپے تک ہو سکتی ہے۔

