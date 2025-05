ETV Bharat / technology

گرمی خوب ہے پنکھا ہوا نہیں دے رہا ہے، بس یہ طریقہ اپنائیں، رفتار تیز اور ہوا بھی ٹھنڈی - NO AIR FROM CEILING FAN HOW TO FIX

چھت کے پنکھے سے ٹھنڈی ہوا حاصل کریں ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 5, 2025 at 11:46 PM IST 6 Min Read

حیدرآباد، تلنگانہ: آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ چھت کا پنکھا چلتے ہوئے اچانک اپنی رفتار کم کر دیتا ہے۔ چھت کے پنکھے کی رفتار کم ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ خراب کیپیسیٹر، وائنڈنگ کا ڈھیلا ہونا یا دھول اور گندگی کا جمع ہونا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ کیپیسیٹر کو تبدیل کر سکتے ہیں، وائنڈنگز کو مضبوط کس کر سکتے ہیں اور پنکھے کو صاف کر سکتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اگر چھت کا پنکھا آہستہ چلنے لگے تو ٹھنڈی ہوا لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوا کو نیچے کی طرف دھکیلنے کے لیے چھت کے پنکھے کو تیز رفتاری سے چلانا ضروری ہے جس سے کمرے میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ تاہم کچھ آسان ٹوٹکوں سے آپ پنکھے کی رفتار بڑھا سکتے ہیں اور کمرے کو ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں۔ پنکھا چاہے کتنا ہی پرانا ہو، یہ بہت تیزی سے گھومتا رہے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ حل کیا ہے... آپ کو چھت کے پنکھے سے ٹھنڈی ہوا ملے گی اور رفتار بھی تیز ہو گی، بس یہ طریقہ اپنائیں (GETTY IMAGES) پنکھے کی صفائی اگر دھول اور گندگی پنکھے کے بلیڈ پر جمع ہو جائے تو ہوا کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پنکھا آہستہ آہستہ گھومتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پنکھا بند کر دیں اور گیلے کپڑے سے بلیڈ صاف کریں۔ پنکھے کے دونوں اطراف کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پنکھے کی موٹر کے قریب بیئرنگ کو بھی صاف کریں۔ اس سے رگڑ کم ہو جاتی ہے اور پنکھا زیادہ آسانی سے گھومنے لگتا ہے۔ پنکھے کو ہر 15 دن میں ایک بار صاف کرنے سے اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ کیپیسیٹر (Capacitor) انفیکشن کیپیسیٹر ایک اہم جز ہے جو چھت کے پنکھے کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ موٹر کو مطلوبہ طاقت فراہم کرتا ہے۔ اگر کپیسیٹر خراب ہو جائے تو پنکھا آہستہ سے گھومے گا یا مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ کیپیسیٹر کے مسئلے کی نشاندہی کرنے کے لیے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا پنکھا گنگناتا ہے یا آپ کو بلیڈ کو ہاتھ سے گھمانا پڑتا ہے۔ اگر کپیسیٹر میں خرابی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، تو اسے تبدیل کرنے کے لیے الیکٹریشن سے مدد لینا بہتر ہے۔ نیا کپیسیٹر خریدتے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کا وولٹیج اور کپیسیٹینس پرانے کپیسیٹر جیسا ہی ہو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ کو چھت کے پنکھے سے ٹھنڈی ہوا ملے گی اور رفتار بھی تیز ہو گی، بس یہ طریقہ اپنائیں (GETTY IMAGES) بیرنگ کے لیے چکنا

پنکھے کی موٹر میں لگائے گئے بیرنگ اسے آسانی سے گھومنے میں مدد دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ بیرنگ دھول اور گندگی سے بھر جاتے ہیں، جس سے رگڑ بڑھ جاتی ہے۔ نتیجتاً پنکھے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیرنگ کو صاف کریں اور انہیں تیل سے چکنا کریں۔ چکنا رگڑ کو کم کرتا ہے اور پنکھے کو تیزی سے گھومتا ہے۔ تاہم، اگر بیرنگ مکمل طور پر خراب ہو گئے ہیں، تو ان کو تبدیل کرنا بہتر ہے۔ وولٹیج چیک پنکھے کی رفتار وولٹیج پر منحصر ہے۔ اگر گھر میں وولٹیج کم ہے تو پنکھا آہستہ آہستہ گھومے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گھر کی وائرنگ کو الیکٹریشن سے چیک کروائیں۔ اگر ضروری ہو تو وولٹیج سٹیبلائزر استعمال کرنا بہتر ہے۔ اگر درست وولٹیج موصول ہو جائے تو پنکھا زیادہ سے زیادہ رفتار سے گھومے گا۔ آپ کو چھت کے پنکھے سے ٹھنڈی ہوا ملے گی اور رفتار بھی تیز ہو گی، بس یہ طریقہ اپنائیں (GETTY IMAGES) ریموٹ کنٹرول کے مسائل ریموٹ کنٹرول والے شائقین کے لیے، ریموٹ سگنل کی مشکلات یا بیٹری کے مسائل کی وجہ سے رفتار کم ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ریموٹ کی بیٹریاں بدل دی جائیں اور پنکھے کو بغیر کسی رکاوٹ کے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ آیا ریموٹ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو، ریموٹ کو دوبارہ ترتیب دینے یا تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ موٹر کے مسائل پنکھے کی موٹر میں دھول اور گندگی کا جمع ہونا بھی رفتار کو کم کر سکتا ہے۔ موٹر کو صاف کرنے اور چکنا کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تاہم، اگر موٹر مکمل طور پر خراب ہو گئی ہے، تو اسے تبدیل کرنا یا نیا پنکھا خریدنا بہتر ہے۔ اگر موٹر کا سائز پنکھے کے بلیڈ کے لیے کافی نہیں ہے تو رفتار بھی کم ہو جائے گی۔ اس لیے پنکھا خریدتے وقت موٹر کی صلاحیت کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ پنکھے کے بلیڈ کا توازن اگر پنکھے کے بلیڈ متوازن نہیں ہیں تو پنکھا آہستہ آہستہ گھومے گا۔ آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا پنکھ ٹھیک طرح سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر ضروری ہو تو پنکھے کی مرمت یا تبدیل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ مناسب سائز اور وزن والے بلیڈ پنکھے کی رفتار بڑھاتے ہیں۔ نیا پنکھا خریدنا اگر اوپر کے تمام مراحل پر عمل کرنے کے بعد بھی پنکھے کی رفتار نہیں بڑھتی ہے تو بہتر ہے کہ نیا پنکھا خرید لیں۔ عام طور پر چھت کا پنکھا 10 سے 20 سال تک چلتا ہے۔ اگر یہ اپنی عمر کے اختتام تک پہنچ جاتا ہے، تو آپ نئے پنکھے کے ساتھ بہتر ہوا کا بہاؤ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیا پنکھا خریدتے وقت، کمرے کے سائز کے مطابق مناسب بلیڈ کے سائز، موٹر کی صلاحیت اور بجلی کی کارکردگی کے ساتھ ایک کا انتخاب کریں۔ یہ بھی پڑھیں: Guidelines And Instructions گھر میں کولر استعمال کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں

