کیا ایپل دو آئی فون ایئرز کو ملا کر فولڈ ایبل آئی فون بنائے گا؟ منظر عام پر آگئیں تازہ رپورٹس
نئی رپورٹس کے مطابق ایپل اگلے سال اپنا فولڈ ایبل آئی فون لانچ کر سکتا ہے۔
Published : September 22, 2025 at 1:03 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ایپل مبینہ طور پر اگلے سال اپنا انتہائی متوقع فولڈ ایبل آئی فون لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس فون کا ڈیزائن اسمارٹ فون مارکیٹ میں انقلاب برپا کرسکتا ہے۔ بلومبرگ کے مارک گرومین کے مطابق، یہ اسمارٹ فون انتہائی پتلی ٹائٹینیم چیسس کا استعمال کرتے ہوئے ایک ساتھ رکھے ہوئے آئی فون ایئر کے دو ماڈلز سے مشابہت رکھتا ہے۔
ڈیزائن آئی فون ایئر سے متاثر ہو سکتا ہے
رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ فولڈ ایبل آئی فون ایپل کے آئی فون ایئر کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئی فون ایئر آئی فون فولڈ ایبل ٹیکنالوجی کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ گورمن نے ڈیزائن کو ایک "تکنیکی کامیابی" کے طور پر بیان کیا جو خوبصورتی اور پائیداری دونوں پر زور دیتا ہے۔
اس اسمارٹ فون کی تیاری کے حوالے سے، توقع ہے کہ آئی فون فولڈ ایبل بنیادی طور پر چین میں تیار کیا جائے گا، حالانکہ اس سے قبل کی رپورٹس نے بھارت میں اسمبلی کی نشاندہی کی تھی۔ گرومن نے یہ بھی اشارہ کیا کہ پیداوار کا کم از کم ایک حصہ چین میں ہوگا۔
متوقع قیمت اور دستیابی
آئی فون فولڈ ایبل کی قیمت کے حوالے سے اس ڈیوائس کی قیمت تقریباً 2,000 ڈالر ہونے کی توقع ہے جو کہ پہلے کے اندازوں کے مطابق ہے۔ پچھلی رپورٹس میں اس کی قیمت کا تخمینہ 2,100$ اور 2,300$ کے درمیان تھا۔
فولڈ ایبل آئی فون کی نقاب کشائی
اس فون کی دستیابی کے حوالے سے، توقع ہے کہ ایپل اگلے موسم سرما میں آئی فون 18 سیریز کے ساتھ فولڈ ایبل آئی فون کی نقاب کشائی کرے گا اور یہ ممکنہ طور پر اکتوبر یا نومبر میں جاری کیا جائے گا۔ اس فون کا باضابطہ اعلان ستمبر 2026 میں ایک تقریب میں کیا جا سکتا ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ فولڈ ایبل آئی فون کا تعارف اسمارٹ فون کے ڈیزائن میں ایک بڑی چھلانگ کو آگے بڑھا سکتا ہے، کیونکہ یہ جدید ترین مواد کو یکجا کرے گا اور اس کے برعکس کسی بھی ڈیوائس کے برعکس جو ایپل نے پہلے جاری کیا ہے۔
آئی فون کا سب سے پتلا ماڈل
ایک اور میڈیا رپورٹ کے مطابق، ایپل کا تازہ ترین آئی فون ایئر، جو اب اس کی لائن اپ میں سب سے پتلا ماڈل ہے، کا iFixit کے مرمت کے ماہرین نے جائزہ لیا ہے، جس میں ایک ایسا ڈیزائن سامنے آیا ہے جو حیرت انگیز طور پر دیکھ بھال کے عملی اختیارات کے ساتھ حیران کن پتلا پن کو یکجا کرتا ہے۔ صرف 5.6 ملی میٹر موٹی کی پیمائش، یہ حالیہ برسوں میں آئی فون سیریز کے لیے سب سے بڑا دوبارہ ڈیزائن ہے۔