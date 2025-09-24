واٹس ایپ نے متعارف کرادیا ٹرانسلیٹ کرنے کا نیا فیچر، اب چیٹس میں رکاوٹ نہیں بنے گی لیگویج
واٹس ایپ پر پیغامات کا اپنی پسندیدہ زبان میں ترجمہ کرنا اب بہت آسان ہوجائے گا۔ آئیے اس نئے فیچر کے بارے میں مزید جانیں۔
Published : September 24, 2025 at 3:56 PM IST
حیدرآباد: واٹس ایپ ایک ایسا فیچر متعارف کرانے والا ہے جس کا ملک اور دنیا بھر کے لاکھوں صارفین برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ WhatsApp ہندوستان اور بیرون ملک لوگوں سے فوری طور پر جڑنا، بات چیت کرنا، تصاویر اور ویڈیوز، دستاویزات (ڈاکیومینٹ) اور لوکیشن بھیجنا آسان بناتا ہے۔ تاہم، لوگوں کو اکثر وٹس ایپ چیٹس کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب دوسرا شخص مختلف زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے صارفین کے لیے دوسری زبانوں میں پیغامات کو سمجھنا یا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے اور میسج ٹرانسلیشن کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرایا جا رہا ہے، جس سے چیٹس کے دوران صارفین کے درمیان زبان کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔
اب آپ واٹس ایپ پر مختلف زبانوں میں موصول ہونے والے پیغامات کو فوری طور پر اپنی زبان میں ترجمہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی دوسری زبان میں واٹس ایپ پر موصول ہونے والے کسی بھی پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف پیغام کو دیر تک دبانے کی ضرورت ہے، "ترجمہ" کے اختیار پر ٹیپ کریں اور پھر اپنی پسند کی زبان منتخب کریں۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ اور مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔
WhatsApp announced a message translation feature which will translate messages directly within the chat.— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) September 23, 2025
Currently available in English, Spanish, Hindi, Portuguese, Russian, and Arabic for Android and 19 languages for iOS pic.twitter.com/pqEnFKb7q7
واٹس ایپ کا آٹو ٹرانسلیشن فیچر
واٹس ایپ کے اس نئے فیچر کو پرسنل چیٹس اور گروپ اور چینل اپ ڈیٹ دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اینڈرائیڈ ڈیوائس پر واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو ایک اضافی فیچر بھی ملے گا۔ آپ چیٹ کے پورے تھریڈ کے لیے خودکار ترجمہ آن کر سکتے ہیں۔ اس خصوصیت کو آن کرنے کے بعد، آپ اس تھریڈ (یا گفتگو) میں موجود تمام نئے پیغامات کو اپنی ترجیحی زبان میں پڑھ سکیں گے، کیونکہ وہ خود بخود آپ کی منتخب زبان میں ترجمہ ہو جائیں گے۔
we made it happen 😌— WhatsApp (@WhatsApp) September 23, 2025
You can now translate messages right in your chats and they are translated on your phone, keeping them end-to-end encrypted (that’s the privacy respecting way to do it, after all) https://t.co/lBlRnCcu9v
صارف کی رازداری کے تحفظ کے لیے اہم
واٹس ایپ نے اس فیچر کو صارف کی رازداری کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے۔ ترجمہ کا عمل آپ کے آلے پر ہوتا ہے، لہٰذا نہ تو WhatsApp اور نہ ہی کوئی فریق ثالث ایپ آپ کے پیغامات دیکھ سکتی ہے۔ یہ صارف کی رازداری کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔
WhatsApp supports message translation in multiple languages.— Shekhar (@shekhardotin) September 24, 2025
Long-press, tap 'More,' select 'Translate,' choose language, and download for future use. Works for 1:1 chats, groups, and Channel updates. #WhatsApp pic.twitter.com/CyE1HqZFaR
اینڈرائیڈ پر چھ زبانوں میں دستیاب نیا فیچر
واٹس ایپ آہستہ آہستہ اینڈرائیڈ اور آئی فون کے لیے اس نئے فیچر کو متعارف کروا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ فیچر اینڈرائیڈ پر چھ زبانوں میں دستیاب ہے۔ انگریزی، ہسپانوی، ہندی، پرتگالی، روسی اور عربی۔ آئی فون پر، یہ فیچر 19 سے زیادہ زبانوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔