ETV Bharat / technology

واٹس ایپ نے متعارف کرادیا ٹرانسلیٹ کرنے کا نیا فیچر، اب چیٹس میں رکاوٹ نہیں بنے گی لیگویج

واٹس ایپ پر پیغامات کا اپنی پسندیدہ زبان میں ترجمہ کرنا اب بہت آسان ہوجائے گا۔ آئیے اس نئے فیچر کے بارے میں مزید جانیں۔

whatsapp introduces message translation feature for android and iPhone users Urdu News
واٹس ایپ کا نیا ٹرانسلیٹ فیچر (Photo Credit: Meta)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 24, 2025 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: واٹس ایپ ایک ایسا فیچر متعارف کرانے والا ہے جس کا ملک اور دنیا بھر کے لاکھوں صارفین برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ WhatsApp ہندوستان اور بیرون ملک لوگوں سے فوری طور پر جڑنا، بات چیت کرنا، تصاویر اور ویڈیوز، دستاویزات (ڈاکیومینٹ) اور لوکیشن بھیجنا آسان بناتا ہے۔ تاہم، لوگوں کو اکثر وٹس ایپ چیٹس کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب دوسرا شخص مختلف زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے صارفین کے لیے دوسری زبانوں میں پیغامات کو سمجھنا یا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے اور میسج ٹرانسلیشن کے نام سے ایک نیا فیچر متعارف کرایا جا رہا ہے، جس سے چیٹس کے دوران صارفین کے درمیان زبان کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔

اب آپ واٹس ایپ پر مختلف زبانوں میں موصول ہونے والے پیغامات کو فوری طور پر اپنی زبان میں ترجمہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی دوسری زبان میں واٹس ایپ پر موصول ہونے والے کسی بھی پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف پیغام کو دیر تک دبانے کی ضرورت ہے، "ترجمہ" کے اختیار پر ٹیپ کریں اور پھر اپنی پسند کی زبان منتخب کریں۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ اور مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔

واٹس ایپ کا آٹو ٹرانسلیشن فیچر

واٹس ایپ کے اس نئے فیچر کو پرسنل چیٹس اور گروپ اور چینل اپ ڈیٹ دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اینڈرائیڈ ڈیوائس پر واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو ایک اضافی فیچر بھی ملے گا۔ آپ چیٹ کے پورے تھریڈ کے لیے خودکار ترجمہ آن کر سکتے ہیں۔ اس خصوصیت کو آن کرنے کے بعد، آپ اس تھریڈ (یا گفتگو) میں موجود تمام نئے پیغامات کو اپنی ترجیحی زبان میں پڑھ سکیں گے، کیونکہ وہ خود بخود آپ کی منتخب زبان میں ترجمہ ہو جائیں گے۔

صارف کی رازداری کے تحفظ کے لیے اہم

واٹس ایپ نے اس فیچر کو صارف کی رازداری کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے۔ ترجمہ کا عمل آپ کے آلے پر ہوتا ہے، لہٰذا نہ تو WhatsApp اور نہ ہی کوئی فریق ثالث ایپ آپ کے پیغامات دیکھ سکتی ہے۔ یہ صارف کی رازداری کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔

اینڈرائیڈ پر چھ زبانوں میں دستیاب نیا فیچر

واٹس ایپ آہستہ آہستہ اینڈرائیڈ اور آئی فون کے لیے اس نئے فیچر کو متعارف کروا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ فیچر اینڈرائیڈ پر چھ زبانوں میں دستیاب ہے۔ انگریزی، ہسپانوی، ہندی، پرتگالی، روسی اور عربی۔ آئی فون پر، یہ فیچر 19 سے زیادہ زبانوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

واٹس ایپ نے شاندار اے آئی فیچر 'رائٹنگ ہیلپ' متعارف کرایا، میسیج لکھنے میں آپ کو دے کا سنجیدہ اور شاندار

واٹس ایپ گروپس کا نیا فیچر لوگوں کو ڈیجیٹل گھوٹالوں سے بچنے میں مدد دے گا!

WhatsApp میں آیا نیا AI فیچر، اب ایک بھی میسج مس نہیں ہوگا، جانیں کیسے؟

تجویزواٹس ایپ سے آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ، جانیں آسان ترین عمل

ایک ہی فون میں دو واٹس ایپ اکاؤنٹ کیسے چلائیں؟ ان ٹپس پر عمل کریں

جموں کشمیر سرکاری مواصلات کے لیے واٹس ایپ اور پین ڈرائیوز پر پابندی

یہ سرکاری سروس واٹس ایپ پر شروع، ان لوگوں کو ملے گا فائدہ

For All Latest Updates

TAGGED:

WHATSAPP NEW UPDATE SEPTEMBER 2025TRANSLATE WHATSAPP MESSAGES IPHONEWHATSAPP MULTILINGUAL CHAT SUPPORTWHATSAPP MESSAGE TRANSLATIONTRANSLATE MESSAGES ON WHATSAPP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.