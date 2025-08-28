حیدرآباد: واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک نیا اے آئی فیچر لانچ کیا ہے، جسے واٹس ایپ کی نئی تحریری مدد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فیچر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو پیغام لکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اپنے پیغامات کے لیے صحیح الفاظ یا لہجے کا انتخاب کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے لوگ واٹس ایپ کے نئے اے آئی فیچر رائٹنگ ہیلپ کی مدد سے کوئی بھی پیغام لکھنے میں مدد لے سکتے ہیں۔اس فیچر کی مدد سے صارفین کو اپنے پیغام کے لیے صحیح الفاظ اور صحیح لہجہ ملے گا۔
رائٹنگ ہیلپ کی مدد سے، واٹس ایپ صارفین اپنا کوئی بھی پیغام پیشہ ورانہ، مضحکہ خیز یا جذباتی سپورٹ اسٹائل سمیت کئی مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ فیچر فی الحال صرف انگریزی زبان میں دستیاب ہے۔ واٹس ایپ نے فی الحال اسے صرف امریکہ اور کچھ منتخب ممالک میں دستیاب کرایا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ فیچر جلد ہی دوسری زبانوں اور دیگر ممالک میں بھی لانچ کیا جائے گا۔
'رائٹنگ ہیلپ' کیسے کام کرتا ہے؟
اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے صارفین کو صرف ون آن ون چیٹ یا گروپ چیٹ میں اپنا پیغام لکھنا شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک پنسل جیسا آئیکن نمودار ہوگا، اسے ٹیپ کریں اور پھر میٹا اے آئی آپ کے پیغام کی بنیاد پر آپ کو کچھ ممکنہ تجاویز دے گا۔ آپ ان تجاویز میں سے کوئی بھی پیغام منتخب کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ میٹا اے آئی کی طرف سے دی گئی تجاویز کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور پھر بھیج سکتے ہیں۔
رازداری کا مکمل خیال رکھیں
واٹس ایپ نے اس فیچر کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ان کا رائٹنگ ہیلپ اے آئی فیچر پرائیویٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میٹا یا واٹس ایپ آپ کے پیغامات یا اے آئی کی طرف سے دی گئی تجاویز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ صارف کا ڈیٹا مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں رہتا ہے۔
کمپنی نے اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک انجینئرنگ بلاگ اور تکنیکی وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے، جس میں اس کے فن تعمیر اور سیکیورٹی کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ این سی سی گروپ اور ٹریل آف بٹس جیسی آزاد تحقیقی فرموں نے بھی اس کا آڈٹ کیا ہے تاکہ اس کی رازداری کو مزید مضبوط کیا جاسکے۔