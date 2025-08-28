ETV Bharat / technology

واٹس ایپ نے شاندار اے آئی فیچر 'رائٹنگ ہیلپ' متعارف کرایا، میسیج لکھنے میں آپ کو دے کا سنجیدہ اور شاندار تجویز - WHATSAPP WRITING HELP FEATURE

رائٹنگ ہیلپ کی مدد سے صارفین اپنا کوئی بھی پیغام پیشہ ورانہ، مضحکہ خیز یا جذباتی سپورٹ اسٹائل سمیت مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں۔

واٹس ایپ نے شاندار اے آئی فیچر 'رائٹنگ ہیلپ' متعارف کرایا
واٹس ایپ نے شاندار اے آئی فیچر 'رائٹنگ ہیلپ' متعارف کرایا (Credit: WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read

حیدرآباد: واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک نیا اے آئی فیچر لانچ کیا ہے، جسے واٹس ایپ کی نئی تحریری مدد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فیچر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو پیغام لکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اپنے پیغامات کے لیے صحیح الفاظ یا لہجے کا انتخاب کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے لوگ واٹس ایپ کے نئے اے آئی فیچر رائٹنگ ہیلپ کی مدد سے کوئی بھی پیغام لکھنے میں مدد لے سکتے ہیں۔اس فیچر کی مدد سے صارفین کو اپنے پیغام کے لیے صحیح الفاظ اور صحیح لہجہ ملے گا۔

رائٹنگ ہیلپ کی مدد سے، واٹس ایپ صارفین اپنا کوئی بھی پیغام پیشہ ورانہ، مضحکہ خیز یا جذباتی سپورٹ اسٹائل سمیت کئی مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ فیچر فی الحال صرف انگریزی زبان میں دستیاب ہے۔ واٹس ایپ نے فی الحال اسے صرف امریکہ اور کچھ منتخب ممالک میں دستیاب کرایا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ فیچر جلد ہی دوسری زبانوں اور دیگر ممالک میں بھی لانچ کیا جائے گا۔

'رائٹنگ ہیلپ' کیسے کام کرتا ہے؟

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے صارفین کو صرف ون آن ون چیٹ یا گروپ چیٹ میں اپنا پیغام لکھنا شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک پنسل جیسا آئیکن نمودار ہوگا، اسے ٹیپ کریں اور پھر میٹا اے آئی آپ کے پیغام کی بنیاد پر آپ کو کچھ ممکنہ تجاویز دے گا۔ آپ ان تجاویز میں سے کوئی بھی پیغام منتخب کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ میٹا اے آئی کی طرف سے دی گئی تجاویز کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور پھر بھیج سکتے ہیں۔

رازداری کا مکمل خیال رکھیں

واٹس ایپ نے اس فیچر کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ان کا رائٹنگ ہیلپ اے آئی فیچر پرائیویٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میٹا یا واٹس ایپ آپ کے پیغامات یا اے آئی کی طرف سے دی گئی تجاویز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ صارف کا ڈیٹا مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں رہتا ہے۔

کمپنی نے اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک انجینئرنگ بلاگ اور تکنیکی وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے، جس میں اس کے فن تعمیر اور سیکیورٹی کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ این سی سی گروپ اور ٹریل آف بٹس جیسی آزاد تحقیقی فرموں نے بھی اس کا آڈٹ کیا ہے تاکہ اس کی رازداری کو مزید مضبوط کیا جاسکے۔

یہ بھی پڑھیں:

رئیل می پی فور اور پی فور پرو فائیو جی اسمارٹ فون بھارت میں لانچ، دمدار بیٹری اور شاندار فیچرز

انسٹاگرام اور اسپوٹیفائی نے مل کر دو نئے فیچرز متعارف کرائے، فوائد اور استعمال کرنے کا طریقہ جانیں

سستا اسمارٹ فون: Lava Blaze AMOLED 5G بھارت میں لانچ، slim ڈیزائن، 12GB ریم سستی قیمت پر دستیاب!

Poco M7 Plus بھارت میں لانچ، یہ 5G اسمارٹ فون 7000mAh بیٹری اور 144Hz ڈسپلے فون صرف 13,999 روپے میں دستیاب

صرف 9,999 روپے میں لانچ Google Pixel جیسا ڈیزائن والا 5G اسمارٹ فون! 50MP کیمرہ اور 6000mAh بیٹری ملے گی

حیدرآباد: واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک نیا اے آئی فیچر لانچ کیا ہے، جسے واٹس ایپ کی نئی تحریری مدد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ فیچر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو پیغام لکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اپنے پیغامات کے لیے صحیح الفاظ یا لہجے کا انتخاب کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسے لوگ واٹس ایپ کے نئے اے آئی فیچر رائٹنگ ہیلپ کی مدد سے کوئی بھی پیغام لکھنے میں مدد لے سکتے ہیں۔اس فیچر کی مدد سے صارفین کو اپنے پیغام کے لیے صحیح الفاظ اور صحیح لہجہ ملے گا۔

رائٹنگ ہیلپ کی مدد سے، واٹس ایپ صارفین اپنا کوئی بھی پیغام پیشہ ورانہ، مضحکہ خیز یا جذباتی سپورٹ اسٹائل سمیت کئی مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ فیچر فی الحال صرف انگریزی زبان میں دستیاب ہے۔ واٹس ایپ نے فی الحال اسے صرف امریکہ اور کچھ منتخب ممالک میں دستیاب کرایا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ فیچر جلد ہی دوسری زبانوں اور دیگر ممالک میں بھی لانچ کیا جائے گا۔

'رائٹنگ ہیلپ' کیسے کام کرتا ہے؟

اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے صارفین کو صرف ون آن ون چیٹ یا گروپ چیٹ میں اپنا پیغام لکھنا شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک پنسل جیسا آئیکن نمودار ہوگا، اسے ٹیپ کریں اور پھر میٹا اے آئی آپ کے پیغام کی بنیاد پر آپ کو کچھ ممکنہ تجاویز دے گا۔ آپ ان تجاویز میں سے کوئی بھی پیغام منتخب کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ میٹا اے آئی کی طرف سے دی گئی تجاویز کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور پھر بھیج سکتے ہیں۔

رازداری کا مکمل خیال رکھیں

واٹس ایپ نے اس فیچر کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ان کا رائٹنگ ہیلپ اے آئی فیچر پرائیویٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میٹا یا واٹس ایپ آپ کے پیغامات یا اے آئی کی طرف سے دی گئی تجاویز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ صارف کا ڈیٹا مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں رہتا ہے۔

کمپنی نے اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک انجینئرنگ بلاگ اور تکنیکی وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے، جس میں اس کے فن تعمیر اور سیکیورٹی کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ این سی سی گروپ اور ٹریل آف بٹس جیسی آزاد تحقیقی فرموں نے بھی اس کا آڈٹ کیا ہے تاکہ اس کی رازداری کو مزید مضبوط کیا جاسکے۔

یہ بھی پڑھیں:

رئیل می پی فور اور پی فور پرو فائیو جی اسمارٹ فون بھارت میں لانچ، دمدار بیٹری اور شاندار فیچرز

انسٹاگرام اور اسپوٹیفائی نے مل کر دو نئے فیچرز متعارف کرائے، فوائد اور استعمال کرنے کا طریقہ جانیں

سستا اسمارٹ فون: Lava Blaze AMOLED 5G بھارت میں لانچ، slim ڈیزائن، 12GB ریم سستی قیمت پر دستیاب!

Poco M7 Plus بھارت میں لانچ، یہ 5G اسمارٹ فون 7000mAh بیٹری اور 144Hz ڈسپلے فون صرف 13,999 روپے میں دستیاب

صرف 9,999 روپے میں لانچ Google Pixel جیسا ڈیزائن والا 5G اسمارٹ فون! 50MP کیمرہ اور 6000mAh بیٹری ملے گی

For All Latest Updates

TAGGED:

BRILLIANT AI FEATURE WRITING HELPWRITING HELP FEATUREWATSAPP INTRODUCES NEW FEATUREواٹس ایپWHATSAPP WRITING HELP FEATURE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.