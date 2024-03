'دی رمبلنگ ارتھ': ہندوستان میں آئے زلزلوں کے بارے میں ایک کتاب

حیدرآباد: یہ سمجھنا کہ زلزلے کیوں اور کیسے آتے ہیں ہمارا پیشہ رہا ہے۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں ہماری شادی صرف دو لوگوں کے اتحاد کے بارے میں نہیں تھی، زمینی علوم میں علمی مہارتوں کے ساتھ، یہ ہماری تحقیقی کوششوں میں ایک ساتھ کام کرنے کی غیر تحریری رضامندی بھی تھی۔

میاں بیوی ہونے نے ہمیں سائنسی تحقیق کرنے کے جذبے کو باہمی طور پر تقویت دینے میں مدد کی۔ ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے 80 کی دہائی کے آخر میں جب تک ہم ساؤتھ کیرولینا یونیورسٹی نہیں پہنچے تھے کہ ہم دونوں نے زلزلے کے مطالعے کو اپنے مشترکہ پیشہ کے طور پر قبول کیا۔ یہ تحقیق 1886 میں پراسرار زلزلے سے شروع ہوئی، جس نے تاریخی قصبہ چارلسٹن کو تباہ کر دیا تھا، جو کولمبیا، جنوبی کیرولینا میں ہماری یونیورسٹی سے زیادہ دور نہیں تھا۔

افسانوی ماہر آثار قدیمہ اور ایک مشہور فلمی کردار انڈیانا جونز کی طرح جنوبی کیرولینا کے ساحلی میدانوں کے دلدل میں زلزلے کے شواہد تلاش کرتے ہوئے، ہم خود کو پیشہ ورانہ زلزلہ شکاریوں میں تبدیل کرچکے تھے۔

The Rumbling Earth

امریکہ میں اپنے پانچ سالہ دور کے بعد ہندوستان واپس پہنچ کر ہم نے گہرائیوں میں چھپے زلزلوں سے جڑے پراسرار رازوں کا انکشاف کرنا جاری رکھا۔ '' دی رمبلنگ ارتھ، دی اسٹوری آف انڈین ارتھ کائیکس'' 'The Rumbling Earth - The Story of Indian Earthquakes'، جو اب پینگوئن رینڈم ہاؤس کے ذریعہ شائع کی گئی ہے، زلزلوں کو سمجھنے کے لیے نامعلوم علاقوں میں ہمارے منصوبوں کے بارے میں ہے۔ زلزلے کیوں اور کہاں آتے ہیں - زلزلہ کے ماہرین کے طور پر گزشتہ تین دہائیوں کے دوران زلزلوں کے ذریعے چھوڑے گئے خفیہ سراگوں کو سمجھنے اور انہیں وسیع تر عالمی کینوس پر پینٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کے ہمارے ہندوستانی تجربات کو بھی یہ کتاب ظاہر کرتی ہے۔

کتاب میں کیا ہے؟

زلزلوں پر تاریخ اور آثار قدیمہ کی دریافتوں سے زلزلوں کے مطالعہ میں ان کے بین الضابطہ اطلاق میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہوگی۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ زمین اچانک کیوں گڑگڑاتی ہے اور ہم اس طرح کے ہلنے کے اثرات کو کم کرنے اور جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا زلزلہ انھیں ہلا کر رکھ دے گا اور ان لوگوں کے لیے جو میڈیا میں زلزلوں کی رپورٹنگ کرتے ہیں اور پیچیدہ سائنسی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ کتاب ان طلباء میں دلچسپی پیدا کرے گی جو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا مادر سیارہ کیسے کام کرتا ہے۔

یہ کتاب زلزلوں کے بارے میں بنیادی تصورات سے شروع ہوتی ہے اور قاری کو تیار کرنے کے لیے وضاحتی نوٹوں سے بھرپور ایک پورا باب مختص کرتی ہے۔ ابتدائی طور پر کتاب قارئین کو پلیٹ ٹیکٹونکس کی آمد کے ساتھ تیار کرتی ہے – زمین سائنس میں بنیادی نظریہ – ایک تاریخی تناظر فراہم کرتا ہے، جس کے بعد جدید سیسمولوجی کی ترقی پر ایک اور باب آتا ہے۔

ہندوستان، یوریشین پلیٹ سے ٹکرانے والی ایک چلتی ہوئی ٹیکٹونک پلیٹ، زلزلوں کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک منفرد قدرتی تجربہ گاہ ہے۔ اور یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہندوستانی زلزلوں کے مطالعے سے بہت سے بنیادی نظریات سامنے آئے ہیں۔

زلزلے ہر وقت حیران کن ہوتے ہیں۔

زلزلے کبھی کبھار انتہائی غیر متوقع علاقوں میں آتے ہیں۔ جیسے کہ 30 ستمبر 1993 کی صبح کے اوقات میں وسطی ہندوستان میں مہاراشٹر کے ضلع لاتور کلاری میں آنے والا زلزلہ۔ یہ واقعتاً ایک بڑی قدرتی آفت تھی۔ جیسا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ قاری کو دو خطوں - کلاری اور جبل پور - کی ٹیکٹونک سیٹنگز اور زلزلے کی تاریخوں کے ذریعے لے جاتا ہے۔ دونوں براعظم کے اندرونی علاقوں میں واقع ہیں۔ ڈیموں سے پیدا ہونے والے زلزلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریاست مہاراشٹر میں کوینا ڈیم کے قریب 1967 کے زلزلے پر ایک مختصر بحث ہے اور یہ کہ ذخائر کیوں زلزلے کو متحرک کرتے ہیں۔

برصغیر پاک و ہند میں 19ویں صدی کے کچھ زلزلے سب سے زیادہ زیر مطالعہ اور تاریخی طور پر دستاویزی ہیں۔ ریاست گجرات میں 1819 کے کچ کے زلزلے نے جس نے مشہور ’ماؤنڈ آف گاڈ‘ کو تخلیق کیا، اس زلزلے کو ارضیات کے ابتدائی نصابی کتابوں میں سے شامل کردیا گیا ہے۔ زلزلے نے ایک 90 کلومیٹر لمبا سکریپ بنایا جو کچ کے رن کے نمک کے میدانوں سے تقریباً 4 میٹر اوپر کھڑا ہوا اور اس زلزلے کے باعث دریائے سندھ کی ایک معاون ندی بند ہوگئی تھی۔ یہ ایک شاندار مظاہرہ ہے کہ زلزلہ کس طرح زمین کی تزئین کو بدل دیتا ہے۔

ان مثالوں کے ابواب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ارضیاتی طریقے حالیہ اور تاریخی دور سے آگے کے زلزلوں کی تاریخ کو تلاش کرنے کے لیے کارآمد ہیں۔ دو عظیم ہندوستانی زلزلے شمال مشرقی ہندوستان شیلانگ سطح مرتفع پر، 1897 میں اور بالائی آسام میں 1950 میں آئے تھے۔ سنہ 1897 کے زلزلے پر بحث اس کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے جو کہ سب سے بڑے آلہ کار کے طور پر ریکارڈ کی گئی ہے، اس بحث کی وجہ سے مشاہداتی سیسمولوجی میں نئے مناظر کا انکشاف ہوا ہے۔

کتاب میں زلزلے کے بہت سے دلچسپ پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سنہ 1950 کے ہندوستان کے یوم آزادی پر بالائی آسام میں آنے والے زلزلے کو سب سے بڑا براعظمی زلزلہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑی ڈھلوانوں کے بعد آنے والی لینڈ سلائیڈنگ نے ندیوں کو بند کر کے جھیلیں بنائیں جو ابھی تک محفوظ ہیں، جیسا کہ اس کتاب میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

کیا ہمالیہ زلزلے کے لیے تیار ہے؟

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمالیہ ایک آتش فشاں ہے اور ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ کوئی قیاس نہیں ہے، بلکہ ٹیکٹونک قوتوں کی وجہ سے دباؤ کا مطالعہ کرکے ایک خیال آیا ہے۔ 1934 میں بہار-نیپال میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس کے باعث گنگا کے میدانی علاقے تباہ ہوگئے تھے۔ ایک اور نقصان دہ زلزلے نے وادی کانگڑا کو 1905 میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔

زلزلہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ ہمالیہ کا وہ حصہ جو ان دونوں خطوں کے درمیان برقرار ہے کم از کم 500 سال سے زیادہ نہیں تو کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ وہ اسے ایک 'خلا'، یا پلیٹ باؤنڈری کے ایک حصے کے طور پر بیان کرتے ہیں جہاں زلزلہ غائب ہے۔ خطرات کو کم کرنے کی حکمت عملی کے نقطہ نظر سے زلزلے کے فرق کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔

زلزلے کے جھٹکوں سے مندروں جیسے ورثے کے ڈھانچے کو پہنچنے والا نقصان زلزلوں کی تاریخ کو دوبارہ تشکیل دینے کے اشارے فراہم کرتا ہے، جیسا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ 13ویں صدی کے بعد سے قطب مینار کو زلزلے کی وجہ سے معمولی نقصان ہوا ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کی بہترین مثال فراہم کرتا ہے کہ اس طرح کے ڈھانچے کس طرح 'زلزلہ ریکارڈ کرنے والے' آلہ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

سنہ 2004 کی کرسمس کے بعد کا دن بحر ہند کے کنارے والے ممالک کے لوگوں کے لیے ایک ناقابل فراموش دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب انڈونیشیا میں ایک عظیم زلزلہ کی وجہ سے ایک ٹرانس سمندری سونامی پیدا ہوئی تھی۔ یہ ہندوستان میں زمینی سائنس دانوں کے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا۔ ارضیاتی اور تاریخی شواہد کا استعمال کرتے ہوئے متاثرہ ممالک کے ساحلی علاقوں کے ساتھ تحقیق سے ثابت ہوا کہ 2004 کا واقعہ پہلا نہیں تھا۔ تقریباً ایک ہزار سال پہلے اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سنہ 2004 کا واقعہ اس کتاب میں بیان کردہ کچھ پہلے نامعلوم سونامی واقعات کو تلاش کرنے کا باعث بنا۔

یہ کتاب سب سے پریشان کن سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ہم آئندہ آنے والے بڑے زلزلوں کے لیے تیار ہیں؟ اب بھی امید ہے کہ مصنوعی ذہانت ( آرٹیفیشل انٹلی جنس) بہتر تیاری اور تباہی میں کمی کا باعث بننے والی کچھ پیشگی وارننگ فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ کتاب مشہور میکسم کی یاد دلاتی ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ "عمارات لوگوں کو مارتی ہیں، زلزلے نہیں" - زلزلے سے بچنے والے ڈیزائن کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔

(سی پی راجندرن، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز، بنگلورو میں پروفیسر ہیں۔ کسلا راجندرن، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس، بنگلور کی سابق پروفیسر ہیں)