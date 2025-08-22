ETV Bharat / technology

انسٹاگرام اور اسپوٹیفائی نے مل کر دو نئے فیچرز متعارف کرائے، فوائد اور استعمال کرنے کا طریقہ جانیں - SPOTIFY INSTAGRAM INTEGRATION

اسپوٹیفائی اور انسٹاگرام نے مل کر میوزک شیئرنگ کو آسان بنا دیا ہے، اب اسٹوریز اور نوٹس میں گانوں کے ساتھ آڈیو بھی دستیاب ہوگا۔

انسٹاگرام اور اسپوٹیفائی نے مل کر دو نئے فیچرز متعارف کرائے
انسٹاگرام اور اسپوٹیفائی نے مل کر دو نئے فیچرز متعارف کرائے (Photo: Spotify)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 22, 2025 at 5:51 PM IST

حیدرآباد: اسپوٹیفائی نے انسٹاگرام کے ساتھ مل کر دو نئے فیچرز شروع کیے ہیں، جو آپ کے میوزک شیئرنگ کے تجربے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ پہلے فیچر کے ذریعے اب آڈیو پری ویو فیچر انسٹاگرام اسٹوریز میں دستیاب ہوگا۔ اب جب آپ اسپوٹیفائی سے انسٹاگرام اسٹوری پر کوئی گانا شیئر کریں گے تو اس گانے کا ایک چھوٹا آڈیو کلپ خود بخود اسٹوری میں شامل ہو جائے گا۔ وہیں آپ کے دوست اسپوٹیفائی کھولے بغیر فوری طور پر اس گانے کی ایک جھلک سن سکیں گے۔

انسٹاگرام اسٹوریز میں آڈیو پری ویو کا فیچر

اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی دوست کی انسٹاگرام اسٹوری میں کوئی گانا پسند ہے تو آپ کو صرف میوزک اسٹیکر پر ٹیپ کرنا ہوگا اور "اوپن آن اسپوٹیفائی" کا آپشن منتخب کرنا ہوگا اور پھر آپ اس گانے تک براہ راست پہنچ جائیں گے اور اسے پوری طرح سن سکیں گے۔ اگر آپ اسٹوریز میں چلنے والے گانے کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسٹوری کے اوپر جانے کے لیے صرف نام پر ٹیپ کرنا ہوگا اور پھر گانے کی تفصیلات دیکھیں کے آپشن کو منتخب کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو انسٹاگرام کے آڈیو پیج پر لے جائے گا، جہاں آپ اس گانے سے متعلق ریلز دیکھ سکتے ہیں اور اسے براہ راست اپنے اسپوٹیفائی میں لائیک کیے گئے گانوں کی فہرست میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔

استعمال کرنے کا طریقہ

اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں اسپوٹیفائی کا ایک گانا شیئر کرنا ہوگا۔

اس کے بعد گانے کا آڈیو کلپ خود بخود اسٹوری میں شامل ہو جائے گا۔

اس کے بعد آپ کی کہانی دیکھنے والے افراد کو اسپوٹیفائی پر اوپن کا آپشن نظر آنا شروع ہو جائے گا اور وہ اس پر ٹیپ کرکے پورا گانا سن سکتے ہیں۔

انسٹاگرام نوٹس میں ریئل ٹائم میوزک شیئرنگ فیچر

انسٹاگرام نوٹس کے ذریعے اب آپ اپنے میوزیکل موڈ کو اپنے دوستوں کے ساتھ حقیقی وقت میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس فیچر کی مدد سے آپ اپنا پسندیدہ گانا دوستوں کو دکھا سکتے ہیں اور دوستوں کا پسندیدہ گانا بھی جان سکتے ہیں۔ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو نیچے دیے گئے مراحل پر عمل کرنا ہوگا۔

انسٹاگرام پر ایک نوٹ بناتے وقت موسیقی کے آئیکن پر ٹیپ کریں۔

پھر اسپوٹیفائی سے شیئر کا آپشن منتخب کریں۔

اگر آپ اسپوٹیفائی پر کوئی گانا سن رہے ہیں، تو یہ نوٹ میں ظاہر ہوگا۔

اس کے علاوہ جو بھی گانا آپ اگلے 30 منٹ یعنی آدھے گھنٹے میں سنیں گے، وہ خود بخود نوٹ میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔

اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹیکسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اور شیئر پر ٹیپ کر کے شیئرنگ کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں۔

یہ دونوں نئے فیچرز اب اینڈرائیڈ اور آئی او ایس پر عالمی سطح پر دستیاب کر دی گئی ہیں۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے آپ کو صرف اپنی اسپوٹیفائی اور انسٹاگرام ایپس کو اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا۔ تاہم، اس کے لیے آپ کا اسپوٹیفائی انسٹاگرام سے منسلک ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو پہلے آپ کو اپنی انسٹاگرام سیٹنگز میں جانا ہوگا، پھر ایپ ویب سائٹ پرمیشنز میں جانا ہوگا اور اسے اسپوٹیفائی سے لنک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ریلز، اسٹوری یا نوٹ میں اسپوٹیفائی گانے پر ایڈ آپشن پر ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ کو لنک کرنے کا آپشن مل جائے گا۔

