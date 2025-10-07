7000mAh بیٹری اور 50MP کیمرہ والا اسمارٹ فون لانچ، قیمت صرف 8,000 روپے سے بھی کم
Motorola نے بھارت میں ایک نیا فون Moto G06 لانچ کیا ہے، جو بجٹ رینج میں متاثر کن خصوصیات پیش کرتا ہے۔
Published : October 7, 2025 at 2:22 PM IST
حیدرآباد: موٹرولا نے ہندوستان میں نیا فون لانچ کیا ہے۔ اس فون کی قیمت 8,000 روپے سے کم ہے، لیکن اس میں 7000mAh بیٹری ہے۔ اس میں 50MP کیمرہ سیٹ اپ، ایک MediaTek Helio G81 Extreme SoC، اور 6.88 انچ اسکرین کے ساتھ ساتھ کئی دیگر قابل ذکر خصوصیات اور فیچرز بھی ہیں۔ آئیے آپ کو اس Motorola فون کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔
Moto G06 پاور کی تفصیلات
Moto G06 Power میں 120Hz ریفریش ریٹ کے ساتھ 6.88 انچ HD پلس (720×1,640 پکسلز) اسکرین ہے۔ اسکرین کی پکسل کثافت 395ppi اور پیک برائٹنس کی چمک 600 نٹس ہے۔ فون کا ڈسپلے Corning Gorilla Glass 3 تحفظ کے ساتھ آتا ہے۔ فون پلاسٹک کے فریم اور ویگن لیدر کے بیک پینل کے ساتھ آتا ہے۔
Experience elegance in every shade with the new moto g06 POWER. With its premium vegan leather design, massive 6.88" hd+ display, 50mp quad-pixel camera, and a 7000mah battery that lasts up to 3 days — it’s power and style in your pocket. launching 7th oct on flipkart. pic.twitter.com/93ByGTpApX— Motorola India (@motorolaindia) October 6, 2025
فون MediaTek Helio G81 Extreme SoC کے ذریعے تقویت یافتہ ہے، جو 4GB LPDDR4x RAM اور 64GB اسٹوریج کے ساتھ ہے۔ فون کی اسٹوریج کو مائیکرو ایس ڈی کارڈ کے ذریعے 1TB تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ریم بوسٹ فیچر کے ساتھ ریم کو 12 جی بی تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔
فون کے پچھلے حصے پر ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ ہے، جس میں f/1.8 اپرچر کے ساتھ 50MP پرائمری کیمرہ ہے۔ دوسرا کیمرہ لینس ایمبیئنٹ لائٹ سینسر سے لیس ہے۔ سیلفیز اور ویڈیو کالنگ کے لیے فرنٹ میں 8MP کا فرنٹ کیمرہ ہے۔
یہ فون اینڈرائیڈ 15 پر مبنی OS پر چلتا ہے۔ کمپنی نے دو سال کے لیے سیکیورٹی اپ ڈیٹ فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس فون کو کوئی OS اپ گریڈ نہیں ملے گا۔
Moto G06 Power میں 7000mAh بیٹری دی گئی ہے جو 18W فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ فون ایک بار چارج کرنے پر 65 گھنٹے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فون کا وزن 220 گرام ہے۔ اس میں سٹیریو سپیکر اور ڈولبی ایٹمز سپورٹ بھی ہے، جو بہترین آواز کے معیار کو یقینی بناتا ہے۔
Moto G06 پاور کی قیمت
کمپنی نے اس فون کو سنگل ویرینٹ میں لانچ کیا ہے، جس کی قیمت 7,499 روپے ہے۔ اس قیمت میں 4 جی بی ریم اور 64 جی بی اسٹوریج والا ویرینٹ شامل ہے۔ یہ فون 4G ہے۔ فون Pantone Laurel Oak، Pantone Tendril، اور Pantone Tapestry رنگوں میں دستیاب ہے۔ کمپنی اس فون کو Motorola India کی ویب سائٹ، Flipkart، اور معروف ریٹیل اسٹورز کے ذریعے فروخت کرے گی۔ فروخت 11 اکتوبر سے شروع ہوگی۔
