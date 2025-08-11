حیدرآباد: لاوا نے ہندوستان میں ایک نیا فون لانچ کیا ہے جس کا نام Lava Blaze AMOLED 2 5G ہے۔ اس فون میں کمپنی نے Linea ڈیزائن کی slim باڈی دی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ فون سیگمنٹ کا سب سے slim فون ہے، جو 7.55 ملی میٹر موٹائی کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون میں کمپنی نے 6.67 انچ کی فل ایچ ڈی پلس AMOLED اسکرین دی ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ اس فون میں کمپنی نے ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر بھی دیا ہے۔ آئیے آپ کو اس بھارتی کمپنی کے نئے اسمارٹ فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔
لاوا کے اس فون میں کمپنی نے 6.67 انچ کا فل ایچ ڈی پلس AMOLED ڈسپلے دیا ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ یہ فون پنچ ہول کیمرہ کٹ آؤٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں پروسیسر کے لیے MediaTek Dimensity 7060 SoC چپ سیٹ ہے، جس کے ساتھ 6GB LPDDR5 ریم اور 128GB UFS 3.1 اسٹوریج دیا گیا ہے۔
Blaze AMOLED 2 5G - Price: ₹13,499— Lava Mobiles (@LavaMobile) August 11, 2025
Available at your nearest retail store
Sale starts on Amazon - 16th Aug
✅ 16.94cm (6.67”) FHD+ AMOLED Display
✅Slimmest in the Segment*– 7.55mm body with Linea Design
✅ 50MP AI Camera with Sony Sensor
*Source:Techarc (Smartphones under 15K) pic.twitter.com/QUOOCmc0EX
Lava Blaze AMOLED 2 5G فیچرز:
اس فون کے بیک سائیڈ پر، کمپنی نے 50MP سونی IMX752 کیمرہ سینسر دیا ہے، جو LED فلیش کے ساتھ آتا ہے۔ سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے فون کے فرنٹ پر 8MP کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے۔ فون ایک ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کو دھول اور پانی سے بچنے کے لیے IP64 ریٹنگ دی گئی ہے۔
اس فون میں 5,000mAh بیٹری ہے، جو 33W فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اس فون کی موٹائی 7.55 ملی میٹر ہے اور فون کا وزن 174 گرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کافی کول ہے۔ اس فون کے لیے کمپنی نے صارفین سے کہا ہے کہ کمپنی ڈور اسٹیپ سروس فراہم کرے گی یعنی یہ آپ کے گھر آئے گی اور فون سے متعلق کسی بھی مسئلے کو حل کرے گی۔
کمپنی نے اس فون کو سنگل ویرینٹ میں لانچ کیا ہے، جو 6 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 13,499 روپے ہے۔ یہ فون وائٹ اور مڈ نائٹ بلیک رنگوں میں لانچ کیا جائے گا۔ یہ فون 16 اگست سے ایمیزون پر فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔
|فیچرز
|تفصیلات
|قیمت (بھارت میں)
|₹13,499 (6GB RAM + 128GB )
|دستیاب
|ایمیزون پر فروخت 16 اگست سے شروع ہوگی۔
|رنگ
|Feather White, Midnight Black
|ڈسپلے
|6.67 انچ مکمل HD+ AMOLED، 120Hz ریفریش ریٹ، پنچ ہول ڈیزائن
|پروسیسر
|MediaTek Dimensity 7060
|ریم اور اسٹوریج
|6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 3.1
|ریئر کیمرہ
|50MP سونی IMX752 سینسر، ایل ای ڈی فلیش
|فرنٹ کیمرہ
|8MP
|آپریٹنگ سسٹم
|Android 15 (Android 16 اپ ڈیٹ دستیاب ہوگا)، 2 سال کے سیکیورٹی پیچ
|بیٹری
|5000mAh، 33W فاسٹ چارجنگ سپورٹ
|سکیورٹی
|ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر
|آڈیو
|اسٹوریو اسپیکر
|اضافی فیچرز
|سرشار کولنگ چیمبر، IP64 ڈسٹ اور سپلیش زیززسٹنس
|ڈائمنشن اور وزن
|موٹائی 7.55 ملی میٹر، وزن 174 گرام
|فروخت کے بعد سپورٹ
|ڈور اسٹیپ سروس
یہ بھی پڑھیں: