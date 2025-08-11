ETV Bharat / technology

سستا اسمارٹ فون: Lava Blaze AMOLED 5G بھارت میں لانچ، slim ڈیزائن، 12GB ریم سستی قیمت پر دستیاب! - LAVA BLAZE AMOLED 5G

ہندوستانی اسمارٹ فون کمپنی لاوا نے ہندوستان میں نیا اسمارٹ فون لانچ کردیا ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔

Lava Blaze AMOLED 5G
Lava Blaze AMOLED 5G (Lava)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read

حیدرآباد: لاوا نے ہندوستان میں ایک نیا فون لانچ کیا ہے جس کا نام Lava Blaze AMOLED 2 5G ہے۔ اس فون میں کمپنی نے Linea ڈیزائن کی slim باڈی دی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ فون سیگمنٹ کا سب سے slim فون ہے، جو 7.55 ملی میٹر موٹائی کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون میں کمپنی نے 6.67 انچ کی فل ایچ ڈی پلس AMOLED اسکرین دی ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ اس فون میں کمپنی نے ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر بھی دیا ہے۔ آئیے آپ کو اس بھارتی کمپنی کے نئے اسمارٹ فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔

لاوا کے اس فون میں کمپنی نے 6.67 انچ کا فل ایچ ڈی پلس AMOLED ڈسپلے دیا ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ یہ فون پنچ ہول کیمرہ کٹ آؤٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں پروسیسر کے لیے MediaTek Dimensity 7060 SoC چپ سیٹ ہے، جس کے ساتھ 6GB LPDDR5 ریم اور 128GB UFS 3.1 اسٹوریج دیا گیا ہے۔

Lava Blaze AMOLED 2 5G فیچرز:

اس فون کے بیک سائیڈ پر، کمپنی نے 50MP سونی IMX752 کیمرہ سینسر دیا ہے، جو LED فلیش کے ساتھ آتا ہے۔ سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے فون کے فرنٹ پر 8MP کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے۔ فون ایک ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کو دھول اور پانی سے بچنے کے لیے IP64 ریٹنگ دی گئی ہے۔

اس فون میں 5,000mAh بیٹری ہے، جو 33W فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اس فون کی موٹائی 7.55 ملی میٹر ہے اور فون کا وزن 174 گرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کافی کول ہے۔ اس فون کے لیے کمپنی نے صارفین سے کہا ہے کہ کمپنی ڈور اسٹیپ سروس فراہم کرے گی یعنی یہ آپ کے گھر آئے گی اور فون سے متعلق کسی بھی مسئلے کو حل کرے گی۔

کمپنی نے اس فون کو سنگل ویرینٹ میں لانچ کیا ہے، جو 6 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 13,499 روپے ہے۔ یہ فون وائٹ اور مڈ نائٹ بلیک رنگوں میں لانچ کیا جائے گا۔ یہ فون 16 اگست سے ایمیزون پر فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔

فیچرزتفصیلات
قیمت (بھارت میں)₹13,499 (6GB RAM + 128GB )
دستیابایمیزون پر فروخت 16 اگست سے شروع ہوگی۔
رنگ Feather White, Midnight Black
ڈسپلے6.67 انچ مکمل HD+ AMOLED، 120Hz ریفریش ریٹ، پنچ ہول ڈیزائن
پروسیسرMediaTek Dimensity 7060
ریم اور اسٹوریج 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 3.1
ریئر کیمرہ50MP سونی IMX752 سینسر، ایل ای ڈی فلیش
فرنٹ کیمرہ8MP
آپریٹنگ سسٹمAndroid 15 (Android 16 اپ ڈیٹ دستیاب ہوگا)، 2 سال کے سیکیورٹی پیچ
بیٹری5000mAh، 33W فاسٹ چارجنگ سپورٹ
سکیورٹیان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر
آڈیواسٹوریو اسپیکر
اضافی فیچرزسرشار کولنگ چیمبر، IP64 ڈسٹ اور سپلیش زیززسٹنس
ڈائمنشن اور وزنموٹائی 7.55 ملی میٹر، وزن 174 گرام
فروخت کے بعد سپورٹڈور اسٹیپ سروس

یہ بھی پڑھیں:

حیدرآباد: لاوا نے ہندوستان میں ایک نیا فون لانچ کیا ہے جس کا نام Lava Blaze AMOLED 2 5G ہے۔ اس فون میں کمپنی نے Linea ڈیزائن کی slim باڈی دی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ فون سیگمنٹ کا سب سے slim فون ہے، جو 7.55 ملی میٹر موٹائی کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون میں کمپنی نے 6.67 انچ کی فل ایچ ڈی پلس AMOLED اسکرین دی ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ اس فون میں کمپنی نے ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر بھی دیا ہے۔ آئیے آپ کو اس بھارتی کمپنی کے نئے اسمارٹ فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔

لاوا کے اس فون میں کمپنی نے 6.67 انچ کا فل ایچ ڈی پلس AMOLED ڈسپلے دیا ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ یہ فون پنچ ہول کیمرہ کٹ آؤٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں پروسیسر کے لیے MediaTek Dimensity 7060 SoC چپ سیٹ ہے، جس کے ساتھ 6GB LPDDR5 ریم اور 128GB UFS 3.1 اسٹوریج دیا گیا ہے۔

Lava Blaze AMOLED 2 5G فیچرز:

اس فون کے بیک سائیڈ پر، کمپنی نے 50MP سونی IMX752 کیمرہ سینسر دیا ہے، جو LED فلیش کے ساتھ آتا ہے۔ سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے فون کے فرنٹ پر 8MP کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے۔ فون ایک ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کو دھول اور پانی سے بچنے کے لیے IP64 ریٹنگ دی گئی ہے۔

اس فون میں 5,000mAh بیٹری ہے، جو 33W فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اس فون کی موٹائی 7.55 ملی میٹر ہے اور فون کا وزن 174 گرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کافی کول ہے۔ اس فون کے لیے کمپنی نے صارفین سے کہا ہے کہ کمپنی ڈور اسٹیپ سروس فراہم کرے گی یعنی یہ آپ کے گھر آئے گی اور فون سے متعلق کسی بھی مسئلے کو حل کرے گی۔

کمپنی نے اس فون کو سنگل ویرینٹ میں لانچ کیا ہے، جو 6 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 13,499 روپے ہے۔ یہ فون وائٹ اور مڈ نائٹ بلیک رنگوں میں لانچ کیا جائے گا۔ یہ فون 16 اگست سے ایمیزون پر فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا۔

فیچرزتفصیلات
قیمت (بھارت میں)₹13,499 (6GB RAM + 128GB )
دستیابایمیزون پر فروخت 16 اگست سے شروع ہوگی۔
رنگ Feather White, Midnight Black
ڈسپلے6.67 انچ مکمل HD+ AMOLED، 120Hz ریفریش ریٹ، پنچ ہول ڈیزائن
پروسیسرMediaTek Dimensity 7060
ریم اور اسٹوریج 6GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS 3.1
ریئر کیمرہ50MP سونی IMX752 سینسر، ایل ای ڈی فلیش
فرنٹ کیمرہ8MP
آپریٹنگ سسٹمAndroid 15 (Android 16 اپ ڈیٹ دستیاب ہوگا)، 2 سال کے سیکیورٹی پیچ
بیٹری5000mAh، 33W فاسٹ چارجنگ سپورٹ
سکیورٹیان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر
آڈیواسٹوریو اسپیکر
اضافی فیچرزسرشار کولنگ چیمبر، IP64 ڈسٹ اور سپلیش زیززسٹنس
ڈائمنشن اور وزنموٹائی 7.55 ملی میٹر، وزن 174 گرام
فروخت کے بعد سپورٹڈور اسٹیپ سروس

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

LAVA BLAZE AMOLED 5G LAUNCHAFFORDABLE 5G SMARTPHONELAVA BLAZE AMOLED 5G PRICELAVA BLAZE AMOLED 5G FEATURESLAVA BLAZE AMOLED 5G

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.