قیمت صرف 6,999 روپے سے شروع، 50MP کیمروں اور 5000mAh بیٹریوں کے ساتھ سام سنگ کے تین نئے فونز لانچ
Samsung نے بھارت میں تین نئے فونز لانچ کیے ہیں، جو کہ کم بجٹ میں 50MP کیمرہ اور 5000mAh بیٹری پیش کرتے ہیں۔
Published : October 5, 2025 at 6:43 PM IST
حیدرآباد: سام سنگ نے ہندوستان میں تین نئے فون لانچ کیے ہیں، یہ سبھی بجٹ کی حد میں آتے ہیں۔ سام سنگ کے تین نئے فونز کے نام Samsung Galaxy A07، Galaxy F07، اور Galaxy M07 4G ہیں۔ ان فونز میں 50MP کا پرائمری کیمرہ سیٹ اپ، 5000mAh بیٹری، ایک MediaTek Helio G99 chipset، اور 6.7 انچ کی HD LCD اسکرین ہے۔ آئیے آپ کو ان تین آنے والے سام سنگ فونز کے بارے میں بتاتے ہیں۔
سام سنگ کے تین نئے فونز کی تفصیلات
سام سنگ کے ان تین نئے فونز کے مختلف نام ہیں لیکن یہ تقریباً ایک جیسی خصوصیات پیش کرتے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ کمپنی انہیں مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے فروخت کرے گی۔ Galaxy A07 Samsung کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا، Galaxy F07 خصوصی طور پر Flipkart پر، اور Galaxy M07 خصوصی طور پر Amazon کے لیے ہوگا۔
تینوں فونز میں 90Hz ریفریش ریٹ کے ساتھ 6.7 انچ کا HD+ LCD ڈسپلے ہے۔ یہ فون IP54 ریٹیڈ ہے، جو فون کو ہلکی بارش اور گرد و غبار سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے، یہ MediaTek Helio G99 چپ سیٹ سے تقویت یافتہ ہے، جو روزانہ استعمال کے لیے ہموار کارکردگی فراہم کرتا ہے۔
یہ فون اینڈرائیڈ 15 پر مبنی One UI 7 پر چلتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سام سنگ ان فونز کے لیے چھ سال کی سیکیورٹی اپ ڈیٹس اور چھ بڑے OS اپ گریڈ فراہم کر رہا ہے۔ اپ ڈیٹس اور OS اپ گریڈ کی اتنی طویل مدت بجٹ فونز کے لیے نایاب ہے۔
فون کے کیمرہ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو کمپنی نے ڈوئل رئیر کیمرہ سیٹ اپ فراہم کیا ہے، جس میں 50MP پرائمری کیمرہ اور 2MP ڈیپتھ سینسر ہے۔ فون میں سیلفیز اور ویڈیو کالنگ کے لیے 8MP کا فرنٹ کیمرہ بھی ہے۔ مزید برآں، فون 25W فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ 5000mAh بیٹری پیک کرتا ہے۔
تینوں فونز کی قیمت
|ماڈل
|ویرئنٹ(RAM + اسٹوریج)
|رنگ کے آپشن
|قیمت (بھارت میں)
|کہاں دستیاب ہیں
|Samsung Galaxy A07 4G
|4GB + 64GB
|بلیک، گرین، ہلکا وایلیٹ
|₹8,999
|سام سنگ آن لائن اسٹور
|Samsung Galaxy F07 4G
|4GB + 64GB
|گرین
|₹7,699
|فلپ کارٹ ایکسکلوسیو
|Samsung Galaxy M07 4G
|4GB + 64GB
|بلیک
|₹6,999
|امیزون ایکسکلوسیو
