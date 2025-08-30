حیدرآباد: سام سنگ نے ہندوستان میں نیا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے، جس کا نام Samsung Galaxy A17 5G ہے۔ اس فون میں Exynos 1330 چپ سیٹ 5000mAh بیٹری،50MP بیک کیمرہ سیٹ اپ اور 13MP فرنٹ کیمرہ ہے۔ اس کے علاوہ گوگل کا جیمنی اے آئی اسسٹنٹ اور سرکل ٹو سرچ فیچر بھی اس فون میں دیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کی تفصیلات بتاتے ہیں۔
Samsung Galaxy A17 5G تفصیلات
اس فون میں 6.7 انچ کا Full HD Plus Infinity-U سپر AMOLED ڈسپلے ہے، جس کی ریفریش ریٹ 90Hz ہے۔ یہ ڈسپلے Corning Gorilla Glass Victus تحفظ کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون میں پروسیسر کے لیے ایک اوکٹا کور ان ہاؤس Exynos 1330 SoC چپ سیٹ ہے، جو8GB ریم اور256GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے۔
اس فون کی پشت پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے۔ اس سیٹ اپ کا مین کیمرہ 50MP کا ہے جبکہ دوسرا کیمر 5MP کے الٹرا وائیڈ اینگل لینس کے ساتھ آتا ہے اور تیسرا کیمرہ 2MP میکرو لینس کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کے فرنٹ پر 13MP کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے جسے سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ فون اینڈرائیڈ 15 پر مبنی One UI 7 پر چلتا ہے۔ کمپنی نے وعدہ کیا ہے کہ اس فون میں 6 بڑے OS اپ گریڈ اور سیکیورٹی اپ ڈیٹس دی جائیں گی۔ یہ فون کئی AI خصوصیات کے ساتھ آتا ہے۔ اس میں گوگل کا جیمنی اور سرکل ٹو سرچ فیچر بھی ہے۔
سام سنگ نے اس نئے فون میں 5000mAh بیٹری دی ہے، جو 25W وائرڈ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ کنیکٹیویٹی کے لیے اس میں 5G، 4G VoLTE، Wi-Fi ، بلوٹوتھ 5.3، GPS، NFC اور USB Type-C پورٹ جیسے بہت سے اختیارات ہیں۔ اس فون میں سائیڈ ماونٹڈ فنگر پرنٹ سینسر ہے۔ یہ فون IP54 ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے، جو فون کو دھول اور پسینے سے بچاتا ہے۔
ویرینٹس، قیمت اور پیشکش:
1- کمپنی نے اس فون کو تین ویرینٹ میں لانچ کیا ہے۔ پہلا ویرینٹ 6GB ریم اور 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 18,999 روپے ہے۔
2- اس کا دوسرا ورژن 8 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 20,499 روپے ہے۔
3- اس کا تیسرا ویرینٹ 8 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے جس کی قیمت 23,499 روپے ہے۔
4- کمپنی نے اس فون کو بلیک، بلیو اور گرے کلر آپشنز میں لانچ کیا ہے۔ صارفین اس فون کو سام سنگ انڈیا کے ای اسٹور، ایمیزون اور فلپ کارٹ سے خرید سکتے ہیں۔
5- اگر آپ سام سنگ کی ویب سائٹ سے SBI یا HDFC بینک کریڈٹ کارڈ اور EMI لین دین کرتے ہیں تو اس فون پر 1000 روپے کی فوری چھوٹ بھی دستیاب ہوگی۔
یہ بھی پڑھیں: