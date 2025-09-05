حیدرآباد: سام سنگ نے آج Galaxy ایونٹ کا اہتمام کیا۔ اس ایونٹ میں سام سنگ نے Samsung Galaxy S25 FE فون کے ساتھ ساتھ ایک نئی ٹیبلیٹ سیریز اور ایک ایئربڈ بھی لانچ کیا ہے۔ اس آرٹیکل میں، ہم آپ کو سام سنگ کے نئے فون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو اس سال کے شروع میں یعنی جنوری میں لانچ ہونے والی سام سنگ کی گلیکسی ایس 25 سیریز کا حصہ ہے۔ اس فون میں ڈائنامک AMOLED 2X ڈسپلے، Exynos 2400 چپ سیٹ، 512GB تک اسٹوریج اور ٹیلی فوٹو لینس سمیت ٹرپل بیک کیمرہ سیٹ اپ بھی ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں تمام خاص باتیں بتاتے ہیں۔
Samsung Galaxy S25 FE تفصیلات
اس فون میں 6.7 انچ کا FHD+Dynamic AMOLED 2X ڈسپلے ہے، جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ یہ فون ایک خصوصی ڈسپلے فیچر کے ساتھ آتا ہے جسے Vision Booster کہتے ہیں۔ اس میں کمپنی نے پروسیسر کے لیے 4nm Exynos 2400 چپ سیٹ دیا ہے۔ جو 8GB تک ریم اور 512GB تک اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے۔
Join us at Samsung Galaxy Event, now happening LIVE. #GalaxyAIhttps://t.co/uWEUOu6Bvw— Samsung India (@SamsungIndia) September 4, 2025
اس فون کے بیک میں ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے، جس کا مین کیمرہ 50MP آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن یعنی OIS سپورٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کا دوسرا بیک کیمرہ 12MP الٹرا وائیڈ اینگل لینس کے ساتھ آتا ہے، جبکہ فون کا تیسرا کیمرہ 8MP ٹیلی فوٹو لینس کے ساتھ آتا ہے، جو 3x آپٹیکل زوم اور OIS کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اس فون میں کمپنی نے سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے 12MP کا فرنٹ کیمرہ دیا ہے۔
یہ فون اینڈرائیڈ 16 پر مبنی OneUI 8 OS پر چلتا ہے۔ کمپنی نے وعدہ کیا ہے کہ فون میں OS اپ گریڈ اور سیکیورٹی اپ ڈیٹس 7 سال تک فراہم کیے جائیں گے۔ اس فون کے ساتھ صارفین کو 6 ماہ کے لیے گوگل اے آئی پرو تک مفت رسائی بھی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ Galaxy AI کے ذریعے فون میں کئی AI فیچرز بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ اس فون میں گوگل کے سرکل ٹو سرچ فیچر، جیمنی لائیو، ناؤ بار، ناؤ بریف، لو نائز موڈ، جنریٹو ایڈیٹ، انسٹنٹ سلو مو، آڈیو ایریزر، آٹو ٹرم جیسے کئی AI فیچرز بھی ہیں۔
|فیچر
|ڈسپلے
|ڈسپلے
6.7 انچ FHD پلس ڈائنامک AMOLED 2X،
120Hz ریفریش ریٹ
|پروسیسر
|4nm Exynos 2400 چپ سیٹ
|ریم اور اسٹوریج
|8 جی بی ریم، 512 جی بی تک انٹرنل اسٹوریج
|پیچھے والا کیمرہ
|ٹرپل سیٹ اپ: 50MP مین + 12MP الٹرا وائیڈ + 8MP ٹیلی فوٹو (3x زوم)
|فرنٹ کیمرہ
|12MP سیلفی کیمرہ
|بیٹری
4900mAh
45W فاسٹ چارجنگ سپورٹ
|آپریٹنگ سسٹم
|OneUI 8 (Android 16 پر مبنی)
|اپڈیٹس
|7 سال کے OS اور سیکیورٹی اپ ڈیٹس
|پروٹیکشن ریٹنگ
|IP68 ریٹنگ (ڈسٹ اور واٹر ریززٹنس)
Samsung Galaxy S25 FE کی قیمت
سام سنگ کی امریکی ویب سائٹ کے مطابق گلیکسی ایس 25 ایف ای کو دو ویریئنٹس میں لانچ کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ویرینٹ 8 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 650 ڈالر یعنی تقریباً 57,000 روپے ہے۔ اس فون کا دوسرا ویرینٹ 8 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے جس کی قیمت 710 ڈالر یعنی 62,000 روپے ہے۔ اس فون کو آئس بلیو، نیوی اور وائٹ رنگوں میں لانچ کیا گیا ہے۔
