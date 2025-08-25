حیدرآباد: اگر آپ مارکیٹ میں لانچ ہونے والے نئے اسمارٹ فونز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں ایسے کئی اسمارٹ فونز لانچ کیے گئے ہیں، جن میں بڑی بیٹریاں فراہم کی گئی ہیں۔ آج کل تقریباً ہر کمپنی اپنے نئے اسمارٹ فونز میں بڑی بیٹریاں فراہم کرتی ہے۔ اس معاملے میں چینی فون کمپنی ریئل می بہت آگے ہے۔ ریئل می نے ایک نیا فون ٹیز کیا ہے، جس کی بیٹری 6، 7 یا 10 کی نہیں بلکہ 15,000mAh کی ہے۔ ریئل می اس فون کو عالمی سطح پر 27 اگست کو لانچ کرنے جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کی تفصیلات بتاتے ہیں۔
ریئل می کے ایک نئے ٹیزر نے تصدیق کی ہے کہ ان کے آنے والے فون میں 15,000mAh کی بیٹری ہوگی۔ کمپنی نے اس ٹیزر میں ایک تصویر دکھائی ہے۔ اس تصویر میں، ایک لڑکا ریئل می فون پکڑے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس فون کے پچھلے حصے پر 15000mAh برانڈنگ نظر آتی ہے۔ اس برانڈنگ اور اس پوسٹ میں ریئل می کے لکھے ہوئے کیپشن کو دیکھنے کے بعد، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریئل می ایک اسمارٹ فون لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں 15,000mAh کی بیٹری ہوگی۔
اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی بیٹری ہونے کے باوجود اس ریئل می فون کا ڈیزائن کافی سلم ہے۔ عام طور پر اتنی بڑی بیٹری والے فون کافی موٹے اور بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہ ریئل می فون کافی پتلا لگتا ہے۔
ریئل می کا فون جس میں بڑی بیٹری ہے
اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کمپنی نے اس سال کے شروع میں لانچ کیے گئے اس فون میں سلکان اینوڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہوگا۔ فی الحال ریئل می جی ٹی7 کا چینی ورژن کمپنی کی سب سے بڑی بیٹری کے ساتھ آتا ہے، جس میں 7,200mAh بیٹری ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ کمپنی کی جانب سے 27 اگست کو متعارف کرایا جانے والا سب سے بڑا بیٹری فون کمپنی کا کانسیپٹ ڈیوائس ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ جلد فروخت کے لیے دستیاب نہیں ہوگا۔ ریئل می کا دعویٰ ہے کہ اس فون کی بیٹری ایک بار چارج کرنے پر 50 گھنٹے تک ویڈیو پلے بیک دے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ صارفین اسے پانچ دن سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔
ریئل می نے گزشتہ ماہ مئی میں 10,000mAh بیٹری کے ساتھ ایک کانسیپٹ فون متعارف کرایا تھا جس میں "الٹرا ہائی سلکان کنٹینٹ اینوڈ بیٹری" تھی۔ اس میں 10 فیصد سلکان تناسب تھا، جو اسمارٹ فون انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔ اس 10,000mAh بیٹری کانسیپٹ فون میں 'منی ڈائمنڈ' فن تعمیر اور 320W فاسٹ چارجنگ سپورٹ ہے۔ فون کا پچھلا حصہ نیم شفاف ہے، موٹائی 8.5 ملی میٹر اور وزن تقریباً 200 گرام ہے۔
ریئل می کی 320 واٹ سپر سونک چارج ٹیکنالوجی کو گزشتہ سال اگست میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس کے لیے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف 4 منٹ 30 سیکنڈ میں اسمارٹ فون کو 0 سے 100 فیصد تک چارج کر سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چارجر صرف ایک منٹ میں 26 فیصد بیٹری چارج کر سکتا ہے جب کہ 50 فیصد بیٹری 2 منٹ میں چارج ہو سکتی ہے۔