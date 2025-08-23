حیدرآباد: Realme نے ہندوستان میں ایک نئی فون سیریز شروع کی ہے۔ اس فون سیریز کا نام Realme P4 Series ہے۔ اس سیریز کے تحت، کمپنی نے ہندوستان میں دو اسمارٹ فونز لانچ کیے ہیں، جن کا نام Realme P4 اور P4 Pro 5G ہے۔ Realme P4 5G میں، کمپنی نے 6.77 انچ کا فلیٹ AMOLED ڈسپلے دیا ہے، جو Full-HD پلس ریزولوشن کے ساتھ آتا ہے۔ اس اسکرین کی ریفریش ریٹ 144Hz ہے اور پیک برائٹنس 4,500 نٹس ہے۔ دوسری طرف، Realme P4 Pro 5G میں، کمپنی نے 6.78 انچ کی HyperGlow 4D Curve پلس اسکرین دی ہے، جو 1.5K ریزولوشن، HDR10 پلس سپورٹ اور 6500 نٹس کی پیک برائٹنس کے ساتھ آتی ہے۔ آئیے آپ کو اس فون سیریز کی تفصیلات بتاتے ہیں۔
Realme P4 5G سیریز: ویرئینٹس، قیمت، آفرس اور سیل
1- Realme P4 5G کا پہلا ورژن 6GB + 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 18,499 روپے ہے۔
2- اس فون کا دوسرا ورژن 8GB + 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 19,499 روپے ہے۔
3- اس فون کا دوسرا تیسرا ورژن 8GB + 256GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 21,499 روپے ہے۔
4- اس فون پر صارفین کو 2,500 روپے کی بینک آفر اور منتخب بینک کارڈز کے ذریعے 1000 روپے کی ایکسچینج ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے فون کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے تاہم یہ آفرز محدود مدت کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اس فون کی بڑی سیل 25 اگست سے منعقد کی جائے گی۔
5- Realme P4 Pro 5G کا پہلا ورژن 6GB + 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 24,999 روپے ہے۔
6- اس فون کا دوسرا ورژن 8GB + 256GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 26,999 روپے ہے۔
7- اس فون کا دوسرا تیسرا ورژن 8GB + 256GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 28,999 روپے ہے۔
8- منتخب بینک کارڈز کے ذریعے اس فون پر 3000 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ فون پر 2000 روپے کی ایکسچینج آفر بھی دستیاب ہے۔ یہ فون تین ماہ کے نو کاسٹ EMI پر بھی خریدا جا سکتا ہے۔ فون کی فروخت 27 اگست کو دوپہر 12 بجے سے شروع ہوگی۔
9- یہ دونوں فونز یعنی Realme P4 5G سیریز Realme India کی ویب سائٹ، Flipkart اور منتخب آف لائن اسٹورز پر فروخت کیے جائیں گے۔
Realme P4 5G تفصیلات
Realme P4 5G میں 6.77 انچ کی AMOLED اسکرین ہے، جس کی ریفریش ریٹ 144Hz ہے۔ اس اسکرین کی پیک براٹنس 4500 نٹس ہے۔ اس فون میں پروسیسر کے لیے MediaTek Dimensity 7400 chipset ہے، جو کمپنی کی Hyper Vision چپ کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون میں 8 جی بی تک ریم اور 256 جی بی تک اسٹوریج بھی ہے۔ یہ فون اینڈرائیڈ 15 پر مبنی Realme UI 6 پر چلتا ہے، اس میں VC کولنگ فیچر بھی ہے۔
Realme P4 5G میں بیک پر ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ ہے، جس کا مین کیمرہ 50MP اور دوسرا کیمرہ 8MP الٹرا وائیڈ اینگل لینس کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون میں کمپنی نے سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے 16MP کا فرنٹ کیمرہ دیا ہے۔ اس فون کا کیمرہ بہت سی AI خصوصیات کے ساتھ آتا ہے، جیسے AI Edit Genie اور AI Travel Snap۔
اس فون میں 7,000mAh بیٹری ہے، جو 80W فاسٹ چارجنگ سپورٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ فون کو 10W ریورس چارجنگ سپورٹ بھی ملتی ہے۔ فون میں کنیکٹیویٹی کے لیے، کمپنی نے 5G، 4G، Wi-Fi 6، بلوٹوتھ 5.4، GPS، اور USB Type-C پورٹ دیا ہے۔ پانی اور دھول سے تحفظ کے لیے فون کو IP65 اور IP66 ریٹنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فون ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر کے ساتھ آتا ہے۔ فون کی موٹائی 7.58 ملی میٹر ہے۔
Realme P4 Pro 5G تفصیلات
1- اس فون میں 6.8 انچ کی Full HD Plus AMOLED 4D Curve پلس اسکرین ہے، جو 144Hz ریفریش ریٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اس کی پیک برئٹنس 6,500 نٹس ہے اور PWM ڈمنگ ریٹ 4,320Hz ہے۔ فون کی سکرین Corning Gorilla Glass 7i تحفظ کے ساتھ آتی ہے۔ اس فون میں پروسیسر کے لیے Snapdragon 7 Gen 4 SoC چپ سیٹ ہے، جو 12GB تک LPDDR4X RAM اور 256GB تک UFS 3.1 آن بورڈ اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے۔ یہ فون اینڈرائیڈ 15 پر مبنی Realme UI 6 پر چلتا ہے۔
2- اس فون میں AI پر مبنی ہائپر ویژن چپ سیٹ بھی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس اضافی چپ کے ذریعے فون میں گیم پلے کا تجربہ بہتر ہے، فریم ریٹ، کلیرٹی اور لائٹننگ بھی اچھی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ BGMI اس فون پر 1.5K ریزولوشن میں 144fps کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔
3- اس فون میں 7,000 مربع ملی میٹر ایئر فلو وی سی کولنگ سسٹم ہے، جو فون کے تھرمل مینجمنٹ یعنی فون کو زیادہ گرم ہونے سے روکتا ہے۔ اس فون میں بہت سی AI خصوصیات بھی دستیاب ہیں جیسے - AI لینڈ سکیپ، AI سنیپ موڈ، AI پارٹی موڈ اور AI ٹیکسٹ سکینر۔
4- فون کے کیمرہ سیٹ اپ کے بارے میں بات کریں تو، اس کے بیک پر 50MP سونی IMX896 مین سینسر ہے، جو آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن (OIS) کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کا دوسرا بیک کیمرہ 8MP کا ہے، جو الٹرا وائیڈ سینسر کے ساتھ آتا ہے۔ فون میں سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے کمپنی نے 50MP OV50D فرنٹ کیمرہ سنسر دیا ہے۔ اس فون کے بیک اور فرنٹ کیمرہ دونوں سینسر 60fps پر 4K ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔
5- اس فون کی بیٹری، فاسٹ چارجنگ، ریورس چارجنگ، کنیکٹیویٹی، آئی پی ریٹنگز اور سیکیورٹی فیچر وہی ہیں جو Realme P4 5G کے ہیں۔ تاہم اس فون کی موٹائی 7.68 ملی میٹر اور وزن 187 گرام ہے۔
