رئیل می ففٹین ٹی (Realme 15T) بھارت میں لانچ، کم قیمت، 7000mAh بیٹری اور 50MP کیمرہ ہے خاصیت - REALME 15T 5G

Realme 15T اسمارٹ فون میں ایک طاقتور بیٹری، زبردست کیمرہ اور کولنگ سسٹم ہے جو اسے گیمنگ اور ویڈیو کے لیے بہترین بناتا ہے۔

رئیل می ففٹین ٹی
رئیل می ففٹین ٹی (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 4:53 PM IST

حیدرآباد: رئیل می نے ہندوستان میں ایک نیا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے۔ یہ فون بجٹ رینج اور انٹری لیول مڈرینج سیگمنٹ میں ایک فون ہے۔ اس فون کا نام Realme 15T ہے۔ اس میں صارفین کو 7000mAh بیٹری کے ساتھ 60W SuperVOOC فاسٹ چارجنگ سپورٹ دی گئی ہے، بیک میں 50MP کا ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ اور فرنٹ پر سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے 50MP کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، اس میں پروسیسر کے لیے MediaTek Dimensity 6400 SoC چپ سیٹ ہے، جو 12GB ریم کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کی قیمت 20,999 روپے سے شروع ہوتی ہے، جو 8 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج پیش کرتا ہے۔ کمپنی نے اس فون پر کئی لانچ آفرز بھی دیے ہیں جن کی مدد سے آپ اس فون کو اس سے بھی کم قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔

Realme 15T کی تفصیلات

Realme 15T 5G میں 6.57 انچ 4R Comfort+ AMOLED ڈسپلے ہے، جو 10 بٹ کلر ڈیپتھ اور 1.07 بلین کلرز سپورٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی سکرین ٹو باڈی ریشو 93 فیصد ہے۔ یہ الٹرا سلم بیزلز کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کی موٹائی 7.79 ملی میٹر ہے۔

اس فون میں پروسیسر کے لیے MediaTek Dimensity 6300 پروسیسر ہے، جو 12GB تک ریم اور 256GB تک آن بورڈ اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون میں تھرمل گریفائٹ کے ساتھ 6050mm² AirFlow VC کولنگ سسٹم ایریا بھی ہے۔ اس کے علاوہ فون کو پانی اور دھول سے بچانے کے لیے IP66/IP68/IP69 فیچر بھی دیا گیا ہے۔

Realme 15T 5G میں 50MP کا بیک کیمرہ دیا گیا ہے، جو 2MP سینسر کے ساتھ آتا ہے۔ سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے فون میں 50MP کا فرنٹ کیمرہ ہے، جو کہ AI ایڈیٹ جنی، AI Snap Mode، AI Landscape، AI Eraser اور AI اسمارٹ امیج میٹنگ جیسی AI خصوصیات کے ساتھ آتا ہے۔ اس فون کا وزن 181 گرام ہے۔ فون میں 7000mAh بیٹری اور 60W فاسٹ چارجنگ سپورٹ بھی ہے۔

کیمرہ ہے خاصیت
کیمرہ ہے خاصیت (Realme)

ویرئنٹ، قیمت، فروخت اور آفرس

اس فون کا پہلا ورژن 8GB RAM + 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 22,999 روپے ہے۔ اس فون کا دوسرا ورژن 8GB RAM + 256GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جس کی قیمت 24,999 روپے ہے۔

اس فون کا تیسرا ویرینٹ 12GB RAM + 256GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے جس کی قیمت 24,999 روپے ہے۔ یہ فون فلونگ سلور، سلک بلیو اور سوٹ ٹائٹینیم کلر آپشنز میں لانچ کیا گیا ہے۔

یہ فون 2 ستمبر سے 5 ستمبر کے درمیان پری بکنگ کے لیے دستیاب کرایا گیا ہے۔ اس فون کی پہلی فروخت 6 ستمبر کی درمیانی رات 12:00 بجے سے 8 ستمبر کی رات 11:59 تک ہوگی۔

ویرئنٹاصلی قیمت (Original Price)مؤثر قیمت آن لائن (Effective Online Price)
8GB RAM + 128GB اسٹوریج 20,999 روپے 18,999 روپے
8GB RAM + 256GB اسٹوریج 22,999 روپے 20,999 روپے
12GB RAM + 256GB اسٹوریج 24,999 روپے 22,999 روپے

یہ فون فلپ کارٹ، رئیل می انڈیا کی ویب سائٹ اور آف لائن ریٹیل اسٹورز سے خریدا جا سکتا ہے۔ منتخب بینک کارڈز سے اس فون کو خریدنے پر 2000 روپے کی فوری رعایت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ، صارفین کریڈٹ کارڈ EMI شاپنگ کے ذریعے 2000 روپے کی فوری رعایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین کو ریٹیل اسٹورز سے فل سوائپ کرنے پر 1000 روپے کی فوری رعایت بھی ملے گی۔

