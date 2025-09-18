میٹا کا ایک نیا سمارٹ چشمہ لانچ، چشمے میں تھری کے(3K) ویڈیو ریکارڈنگ سمیت بہترین بیٹری اور کیمرہ
Ray-Ban Meta Gen 2 لانچ ہو گیا ہے۔ سمارٹ چشمہ اب صرف ایک فیشن اسٹیٹمنٹ نہیں بلکہ آپکی ڈیجیٹل زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔
حیدرآباد: میٹا نے جمعرات کو Meta Connect 2025 میں اپنے اسمارٹ گلاسز کی ایک نئی جنریشن لانچ کی۔ امریکہ کے حساب سے 17 ستمبر لیکن ہندوستان کے حساب سے 18 ستمبر کو صبح 5:30 بجے منعقد تقریب میں Meta نے Ray-Ban Meta Gen 2 اسمارٹ گلاسز لانچ کیا۔ یہ سمارٹ گلاسز 2023 میں لانچ کیے گئے Ray-Ban Meta کا ایک اپ گریڈ ورژن ہے۔ یہ اسمارٹ گلاسز نہ صرف اسٹائلش ہیں بلکہ اسمارٹ فون یا سمارٹ واچ کی طرح لوگوں کی ڈیجیٹل زندگی کا حصہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے ایتھلیٹس کے لیے اے آر اسمارٹ گلاسز، میٹا رے بین ڈسپلے اور وینگارڈ گلاسز کے ساتھ یہ نیا ماڈل متعارف کرایا۔ اس آرٹیکل میں، آئیے آپ کو نئے Ray-Ban Meta Gen 2 اسمارٹ گلاسز کے بارے میں بتاتے ہیں۔
بہتر کیمرہ خصوصیات:
Ray-Ban Meta Gen 2 بیٹری، کیمرہ اور خصوصیات میں نمایاں بہتری لاتا ہے۔ ان میں پچھلے ماڈل کے مقابلے میں بہتر بیٹری لائف، 3K ویڈیو کوالٹی، اور نئی AI خصوصیات شامل ہیں۔ ان نئے سمارٹ گلاسز کے کیمرے کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ یہ اسمارٹ گلاسز اب 3K الٹرا ایچ ڈی ویڈیو ریکارڈنگ اور فوٹو کیپچر کو سپورٹ کرتے ہیں۔
وہ 60fps تک ہموار ریکارڈنگ اور الٹرا وائیڈ ایچ ڈی آر کے لیے سپورٹ بھی پیش کرتے ہیں، جو پچھلے ماڈل کے مقابلے میں دگنا پکسل کی گنتی کے ساتھ آتا ہے۔ مزید برآں، کمپنی اس سال کے آخر تک، یعنی 2025 تک ان سمارٹ گلاسز میں ہائپر لیپس اور سلو موشن ویڈیو موڈز بھی شامل کر رہی ہے۔
کنورسیشن فوکس فیچر:
ایک نیا "کنورسیشن فوکس" فیچر آپ کو دوسرے شخص کی آواز کو واضح طور پر سننے میں مدد کرے گا یہاں تک کہ شور مچانے والے ماحول جیسے کیفے یا پارکس میں بھی۔ یہ فیچر جلد ہی Ray-Ban Meta اور Oakley Meta HSTN گلاسز کے لیے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے ذریعے دستیاب ہوگا۔
بہتر بیٹری لائف:
Ray-Ban Meta Gen 2 کی بیٹری کو بھی پچھلی جنریشن کے مقابلے بہتر بنایا گیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سمارٹ چشمہ عام استعمال کے ساتھ 8 گھنٹے تک چل سکتے ہیں جو کہ پچھلے ماڈلز کے مقابلے دو گنا ہے۔ مزید برآں، آپ انہیں صرف 20 منٹ میں 50 فیصد چارج کر سکتے ہیں۔ وہ چارجنگ کیس کے ساتھ بھی آتے ہیں، جو 48 گھنٹے کی بیٹری کی اضافی لائف فراہم کرتا ہے۔
لائیو ٹرانسلیشن فیچر:
Ray-Ban Meta Gen 2 اب لائیو ٹرانسلیشن فیچر کے ساتھ آتا ہے۔ فی الحال، جرمن اور پرتگالی کے لیے سپورٹ دستیاب ہے، لیکن چھ زبانوں میں آف لائن ترجمہ جلد ہی دستیاب ہوگا۔ یہ سمارٹ چشمے اس وقت سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈز اور برازیل میں دستیاب ہیں۔ کمپنی کی جانب سے اس سال ہندوستان اور میکسیکو میں بھی ان سمارٹ چشموں کو لانچ کرنے کی امید ہے۔
قیمت اور ویرئینٹ:
Ray-Ban Meta Gen 2 تین اسٹائلش فریموں میں دستیاب ہے – Wayfarer، Skyler، اور Headliner ۔۔ستائیس رنگوں اور ایک سے زیادہ لینس کے اختیارات میں۔ قیمت 379 ڈالرز (تقریباً 33,300 روپے) سے شروع ہوتی ہیں، پولرائزڈ لینز 409 ڈالرز سے شروع ہوتے ہیں اور ٹرانزیشن لینز 459 ڈالرز سے شروع ہوتے ہیں۔ پری اسکرپشن ماڈل کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔
