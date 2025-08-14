حیدرآباد: پوکو نے ہندوستان میں ایک نیا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے۔ اس فون کا نام Poco M7 Plus ہے۔ اس فون میں صارفین کو 7000mAh بیٹری ملتی ہے۔ 144Hz ریفریش ریٹ والی اسکرین دستیاب ہے۔ 8GB تک RAM دستیاب ہے۔ 128GB سٹوریج، 50MP کیمرہ سمیت بہت سے خاص فیچر دستیاب ہیں۔ کمپنی نے اس فون کو بجٹ رینج میں لانچ کیا ہے۔ ایسے میں اس فون کی قیمت اور اس قیمت پر دستیاب خصوصیات اور فیچرز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ صارفین کو بجٹ کی حد میں ہی ایک اچھا اسمارٹ فون مل سکتا ہے۔ اس فون کی قیمت 13,999 روپے سے شروع ہوتی ہے، جس میں 6 جی بی ریم اور 128 جی بی اسٹوریج کے ساتھ ایک ویرینٹ دستیاب ہے۔
Poco M7 Plus کی تفصیلات:
1- اس فون میں 6.79 انچ کی FullHD Plus LCD اسکرین ہے، جو 144Hz کی اڈاپٹیو ریفریش ریٹ کے ساتھ آتی ہے۔
2- فون میں پروسیسر کے لیے Qualcomm کا Snapdragon 6s Gen 3 چپ سیٹ ہے۔
3- یہ فون 8GB تک LPDDR4X ریم اور 128GB UFS 2.2 اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے، جسے میموری کارڈ کی مدد سے 1TB تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
4- یہ فون Android 15 پر مبنی Hyper OS پر چلتا ہے۔
5- اس فون میں بیک پر 50MP کا ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ ہے، جو کہ LED فلیش کے ساتھ آتا ہے۔
6- فون کے فرنٹ پر 8MP کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے۔
7- اس فون میں سائیڈ ماونٹڈ فنگر پرنٹ سینسر ہے۔
8- یہ فون IP64 ڈسٹ اور سپلیش ریزسٹنٹ فیچر کے ساتھ آتا ہے۔
9- اس فون میں 7000mAh کے ساتھ 33W فاسٹ چارجنگ اور 18W ریورس وائرڈ چارجنگ بھی ہے۔
Not just a phone. It’s a power statement. 💪— POCO India (@IndiaPOCO) August 13, 2025
The POCO M7 Plus 5G drops with:
📱 6.9" largest-in-segment display
🔋 7000 mah largest-in-segment battery
starts at ₹12,999* 💥
⏳ 19th aug | 12pm | @Flipkart pic.twitter.com/SC8ZPndA5Q
فون کی قیمت
--اس فون کا پہلا ویرینٹ 6GB ریم اور 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے جس کی قیمت 13,999 روپے ہے۔
--اس فون کا دوسرا ویرینٹ 8GB ریم اور 128GB اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے جس کی قیمت 14,999 روپے ہے۔
یہ فون 19 اگست سے فلپ کارٹ پر فروخت کے لیے دستیاب کرایا جائے گا۔صارفین اس فون کو کروم سلور، ایکوا بلیو اور بلیک رنگوں میں خرید سکتے ہیں۔ اس فون پر کئی آفرز بھی دستیاب ہیں، جنہیں صارفین کمپنی کی ویب سائٹ یا فلپ کارٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں، جہاں یہ فون فروخت کے لیے دستیاب ہوگا۔
یہ بھی پڑھیں: