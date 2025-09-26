Oppo Reno 14 5G دیوالی ایڈیشن بھارت میں لانچ، GlowShift ٹیکنالوجی فون کا رنگ بدل دے گی
Oppo نے بھارت میں اپنے پریمیم فونز میں سے ایک کا دیوالی ایڈیشن لانچ کیا ہے، جس میں رنگ بدلنے والی ٹیکنالوجی کی خاصیت ہے۔
Published : September 26, 2025 at 4:11 PM IST
حیدرآباد: اوپو نے ہندوستان میں اپنے پرانے پریمیم فونز میں سے ایک کا نیا ایڈیشن لانچ کیا ہے۔ بھارت میں دیوالی قریب آ رہی ہے۔ اس موقع پر، Oppo نے Oppo Reno 14 5G دیوالی ایڈیشن لانچ کیا ہے۔ اوپو کے اس نئے فون کی سب سے خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پچھلے رنگ میں جسمانی درجہ حرارت کے مطابق تبدیلی آتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کمپنی نے GlowShift ٹیکنالوجی کے نام سے ایک منفرد ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، جسے فون کے بیک پینل میں شامل کیا گیا ہے۔
یہ گرمی سے حساس کلر شفٹنگ ٹیکنالوجی فون کے بیک پینل کو صارف کے جسمانی درجہ حرارت کی بنیاد پر رنگ تبدیل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر صارف کے جسم کا درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس سے کم ہے تو فون کا بیک پینل سیاہ نظر آئے گا۔ دریں اثنا، اگر صارف کے جسم کا درجہ حرارت 29–34 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہے، تو فون کا بیک پینل عبوری شیڈ میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے، تو فون کا بیک پینل سنہری ہو جاتا ہے۔
Every detail tells a story. ✨🪔 The OPPO Reno14 5G Diwali Edition beautifully celebrates culture with Industry’s First Heat-Sensitive Color-Changing Technology for India. Get yours today!#OPPOIndia #PayZeroWorryZero #OPPOIndiaFestiveOffers #ShineBrighter #TumJagmagao pic.twitter.com/SrUVwGLCXc— OPPO India (@OPPOIndia) September 25, 2025
فون کے پیچھے ہندوستانی ثقافتی ڈیزائن نظر آئے گا
اس فون کے پچھلے حصے کا ڈیزائن ہندوستانی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں منڈلا، مور کے پنکھوں، اور دیے کی لو نما نمونے شامل ہیں۔ اوپو کا دعویٰ ہے کہ رنگ بدلنے والے یہ اثرات 10,000 گنا تک چلیں گے، جو اسے صرف دیکھنے کے بجائے ایک پائیدار خصوصیت بنائے گا۔ تاہم، Oppo Reno 14 5G دیوالی ایڈیشن کی دیگر تمام خصوصیات Oppo Reno 14 کے معیاری ماڈل جیسی ہیں۔
کمپنی نے اسے صرف ایک ویرینٹ میں لانچ کیا ہے، جو 8 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج کے ساتھ آتا ہے۔ اس واحد ویرینٹ کی قیمت 39,999 روپے ہے۔ تاہم، تہوار کی پیشکش کے طور پر، صارفین اس فون کو 36,999 روپے میں خرید سکتے ہیں۔ اسے Oppo کی ویب سائٹ، Flipkart، Amazon اور منتخب آف لائن ریٹیل اسٹورز سے خریدا جا سکتا ہے۔ صارفین اسے 6 ماہ کے بغیر لاگت والے EMI پر بھی خرید سکتے ہیں۔ مزید برآں، منتخب بینک کارڈز سے ادائیگی کرنے پر اس فون پر کچھ اضافی رعایتیں بھی دستیاب ہیں۔
اس میں Google One 2TB کلاؤڈ اور جیمنی ایڈوانسڈ کی تین ماہ کی سبسکرپشن (جس کی قیمت 5,200 روپے ہے) اور Jio کے 1,199 روپے کے پلان پر 6 ماہ کے لیے دس OTT ایپس تک پریمیم رسائی بھی شامل ہے۔
