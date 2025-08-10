Essay Contest 2025

OpenAI دوسالوں میں 1000 اہم ملازمین کو نقد یا اسٹاک میں ون ٹائم بونس دے گا، تاکہ AI انڈسٹری کےسخت مقابلے میں ٹیلنٹ برقرار رہے۔

OpenAI کا بڑا اعلان، 1000 ملازمین کو ملے گا کروڑوں کا بونس
OpenAI کا بڑا اعلان، 1000 ملازمین کو ملے گا کروڑوں کا بونس (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 1:31 PM IST

ممبئی: مصنوعی ذہانت کی دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی OpenAI نے اپنے سب سے زیادہ مانگ والے ملازمین کو کمپنی سے منسلک رکھنے کے لیے ایک بڑا مراعاتی پیکج لایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کمپنی تقریباً 1000 کل وقتی ملازمین کو ایک خصوصی تحفہ دینے جا رہی ہے جو کہ اس کی کل افرادی قوت کا تقریباً ایک تہائی ہے۔

سی ای او سیم آلٹ مین کا پیغام

دی ورج کی رپورٹ کے مطابق سلیک پر بھیجے گئے ایک انٹرنل میسج میں اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹ مین نے کہا کہ یہ خصوصی ایوارڈ اپلائیڈ انجینئرنگ، اسکیلنگ اور حفاظتی شعبوں میں کام کرنے والے محققین اور سافٹ ویئر انجینئرز کو دیا جائے گا۔ آلٹ مین نے کہا کہ کمپنی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی باقاعدگی سے اضافہ کرتی رہے گی، تاکہ ٹیلنٹ کے ضیاع کو روکا جا سکے۔

بونس کی شرائط اور فوائد

1- یہ بونس ملازمین کے کردار اور سنیارٹی کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔

2- ادائیگی دو سال کے دوران سہ ماہی اقساط میں کی جائے گی۔

3- ملازمین اسے اسٹاک، نقد یا دونوں شکلوں میں وصول کر سکیں گے۔

4- اس اقدام کا مقصد AI صنعت میں بڑھتے ہوئے مسابقت کے درمیان اعلیٰ صلاحیتوں کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا ہے۔

پرکشش تنخواہیں اور بونس ٹیکنالوجی کے شعبے میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن OpenAI کی پیشکش اس کی تکنیکی ٹیم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ خاص طور پر جب میٹا جیسی بڑی کمپنیاں بھی ٹیلنٹ کی خدمات حاصل کرنے میں جارحانہ انداز اپنا رہی ہیں۔

اے آئی ریس میں برتری برقرار رکھنے کی حکمت عملی

اس وقت امریکہ کی سیلیکون ویلی میں AI کی مہارت کا مقابلہ اپنے عروج پر ہے۔ بڑی ٹیک کمپنیاں اور فنڈڈ اسٹارٹ اپ بہترین ٹیلنٹ کو راغب کرنے کے لیے اعلیٰ تنخواہ کے پیکجز اور بونس پیش کر رہے ہیں۔ OpenAI کا یہ اقدام AI سیکٹر میں قیادت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی واضح حکمت عملی کا حصہ ہے۔

ثانوی حصص کی فروخت کی تیاری

OpenAI ثانوی حصص کی نئی فروخت کی بھی تیاری کر رہا ہے، جس سے مزید ملازمین اپنے حصص فروخت کر سکیں گے۔ آخری فروخت میں، کمپنی کے حصص 274 امریکی ڈالر فی حصص کی قیمت پر فروخت کیے گئے تھے۔ اس بار قیمت اس سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے اوپن اے آئی کی ویلیویشن 300 بلین امریکی ڈالر کا ہندسہ عبور کر سکتی ہے۔

