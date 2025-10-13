ETV Bharat / technology

چشمے سے کیجئے آن لائن پے منٹ، لینسکارٹ نے اسمارٹ گلاس متارف کرایا، کیو آر کوڈ دیکھو اور ہو جائے گا پے منٹ

آئی وئیر بنانے والی کمپنی لینسکارٹ نے ایسے چشمے متعارف کرائے ہیں جو یو پی آئی انٹیگریشن کے ذریعے ادائیگی کر سکتے ہیں۔

اب موبائل سے ہی نہیں چشمے سے بھی ہوگا آن لائن پےمنٹ
اب موبائل سے ہی نہیں چشمے سے بھی ہوگا آن لائن پےمنٹ
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 4:42 PM IST

حیدرآباد: ٹکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔انسانی زندگی ٹیکنالوجی کے ارد گرد گھومنے لگی ہے۔کیا کبھی ہم نے سوچا تھا کہ چشمے کے ذریعہ آن لائن ادئیگی کی جا سکتی ہے۔اب ایسا ممکن ہے۔ایسا ممکن کیا ہے لینسکارٹ نے۔ابھی تک ہم موبائل کے ذریعہ آن لائن ادائیگی کرتے ہیں۔کسی اسٹور یا کسی شخص کو ادائیگی کرنے کے لیے ہم نقدی کے بجائے اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ اگر آپ کو کسی کو ادائیگی کرنے کے لیے اپنا موبائل فون بھی نہیں نکالنا پڑے، اور اس کے بجائے، آپ کی ادائیگی صرف ایک آواز سے کی جا سکتی ہے۔

جی ہاں، چشمہ بنانے والی کمپنی لینسکارٹ ایسے چشموں پر کام کر رہی ہے جو یو پی آئی کے ذریعے صرف وائس کمانڈ کے ذریعے ادائیگیوں کی اجازت دے گا۔ کمپنی نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے آنے والے سمارٹ گلاس بلٹ ان یو پی آئی انٹیگریشن کے ساتھ لانچ کیے جائیں گے، جس سے صارفین کیوآر کوڈز کو اسکین کر سکیں گے اور آواز کی تصدیق کے ذریعے فوری ادائیگی کر سکیں گے۔

کمپنی نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹیول میں اس اختراع کی نمائش کی۔ لینسکارٹ بی کیمرہ اسمارٹ گلاسز، جو اگلے چند مہینوں میں لانچ کیے جائیں گے، جدید ترین چشمے کے ڈیزائن کو کام میں آسانی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ڈائریکٹ یو پی آئی انٹیگریشن ان چشموں کو محفوظ طریقے سے صارف کے بینک اکاؤنٹ سے جوڑتا ہے، جس سے صرف صوتی حکموں کا استعمال کرتے ہوئے تصدیق اور ادائیگی مکمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

ایک بار منسلک ہونے کے بعد، صارفین کو صرف ایک کیو آر کوڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بلٹ ان کیمرا اسے اسکین کرتا ہے۔ اس کے بعد صارف اپنی آواز سے ادائیگی کی تصدیق کرتا ہے۔ منفرد طور پر، ادائیگیوں کے لیے صارفین کو اپنا فون نکالنے یا پن درج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

لینس کارٹ کے بانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "ادائیگیوں کو سمارٹ چشموں کے کیمرے میں ضم کرکے، ہم اسے ادائیگی کی ایک ہموار شکل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔" یہ اقدام ہندوستان کے بڑھتے ہوئے پہننے کے قابل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح روزمرہ کی ادائیگیوں کو آسان اور تیز تر بنا سکتی ہے۔

