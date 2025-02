ETV Bharat / technology

پہلی بار Nothing Phone 3a سیریز کا ڈیزائن سامنے آیا، تازہ ترین ویڈیو ٹیزر میں دکھایا گیا ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ - NOTHING PHONE 3A SERIES LAUNCH

حیدرآباد: Nothing Phone 3a سیریز 4 مارچ کو ہندوستان کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر شروع ہونے والی ہے۔ Nothing اس سیریز میں دو فونز لانچ کر سکتا ہے، جنہیں Nothing Phone 3a اور Nothing Phone 3a Pro کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے چند ہفتے قبل اس فون کو لانچ کرنے کا اعلان کیا تھا اور چند روز قبل کمپنی نے فون کے کیمرہ ڈیزائن کا بھی انکشاف کیا تھا۔ اب پہلی بار کمپنی نے اپنی آنے والی فون سیریز کے ڈیزائن کا انکشاف کیا ہے۔ آئیے آپ کو Nothing کے آنے والے فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔

نتھنگ فون 3a سیریز کا ٹیزر

نتھنگ نے اپنے آفیشل ایکس (پرانا نام ٹویٹر) پر ایک پوسٹ کے ذریعے اپنی آنے والی فون سیریز کے ماڈلز میں سے ایک کا بیک ڈیزائن شیئر کیا ہے۔ اس پوسٹ میں فون کا مکمل بیک ڈیزائن پہلی بار نظر آرہا ہے۔ فون کی پشت پر سب سے اوپر مرکز میں ایک سرکلر کیمرہ ماڈیول فراہم کیا گیا ہے۔ یہ تین Glyph LEDs کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ Nothing کے پرانے فونز میں دیکھا گیا تھا۔ اس فون کے کیمرہ ماڈیول میں تین کیمرہ سینسر نظر آ رہے ہیں، جس میں ایک کیمرہ سنسر پیرسکوپ لینس کے ساتھ آئے گا۔ فون کی پشت پر ایک LED فلیش یونٹ بھی نظر آتا ہے۔ اس فون کے دائیں جانب والیوم راکر اور پاور بٹن بھی دکھائی دے رہے ہیں۔